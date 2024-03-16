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Удар вакуумною бомбою по українських військових: в ГУР відповіли на заяви РФ

Юрій Берендій
16 березня 2024, 19:28
В ГУР зазначили, що повідомлення РФ про загибель майже 300 українських військових внаслідок удару вакуумною бомбою є "абсолютною нісенітницею".
Удар вакуумною бомбою по українських військових: в ГУР відповіли на заяви РФ
В ГУР спростували заяву РФ про смерть українських військових внаслідок удару вакуумної бомби / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В ГУР спростували заяви російського Міноборони про те, що внаслідок удару по розташуванню українських військ нібито загинули майже 300 бійців спецпідрозділу ГУР МО "Кракен". Про це повідомляє CNN.

Американські журналісти вказують, що заступник начальника Генштабу ЗС РФ під час наради повідомив міністру оборони Росії Сергію Шойгу, що "в результаті влучного удару авіаційним боєприпасом" загинули до 300 військовослужбовців, повідомили в Міноборони Росії в суботу.

Як зауважує CNN, генерал-полковник Олексій Кім не вказав, де було завдано удару, але сказав, що це був "пункт дислокації націоналістичного формування "Кракен", як у Росії називають спецпідрозділ ГУ розвідки Міноборони України.

відео дня

Генерал країни-агресора Росії Олексій Кім заявив, що для завдання удару була використана "бомба об'ємної детонації", повідомлили в суботу російські пропагандисти з РИА "Новости".

"Об'ємна зброя також відома як вакуумні бомби, термобарична зброя або паливно-повітряна вибухівка", - йдеться в матеріалі CNN.

Натомість речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив CNN, що ці заяви є "абсолютною нісенітницею і пропагандою". Так само він назвав неправдивою російську інформацію про вбивство 1500 українських військових вчора в Курській і Бєлгородській областях.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

В районі Авдіївки російські війська почали активно використовувати бронетехніку в складі взводів і навіть на рівні рот для прориву оборони українських військових на цьому напрямку фронту. Про це заявив командир підрозділу бойових дій у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич.

Сили оборони півдня повідомили, що на півдні України Збройні сили України ліквідували понад сотню окупантів. Російські спроби наступу на цьому напрямку не мали успіху.

Ударні безпілотники Служби безпеки України атакували 3 нафтопереробні заводи "Роснефти" в Самарській області Російської Федерації. Йдеться про три НПЗ в Росії: Новокуйбишевський; Куйбишевський; Сизранський. Повідомляється, що ці заводи разом переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти щорічно, що становить майже 10% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

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