Удар по складу ворога в Новій Каховці: більше сотні окупантів ліквідовані, близько 200 - поранені

В результаті вибуху на складі боєприпасів у Новій Каховці загинули понад 100 окупантів / Генштаб ЗСУ, скрін

Внаслідок вибуху на складі російських боєприпасів, який ворог облаштував у Новій Каховці, загинули понад 100 окупантів. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Повідомляється, що на складі були ракети до ворожих ППО.

"Удар по пункту управління 49 армії, ППО, і складам з ракетами до ППО. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких - важкі, частина з яких не виживе", - написав Олексій Арестович.

Він стверджує, що РФ організувала евакуацію для "VIP-поранених і вбитих".

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Нагадаємо, точним ударом Збройних сил України знищено склад з боєприпасами російських окупантів у Новій Каховці Херсонської області. Українські захисники потрапили в армійський склад РФ у п'ятницю, 8 липня. Там же напередодні був ліквідований колаборант Сергій Томка, який перейшов на бік окупантів РФ.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

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