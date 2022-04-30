Комуністичний зомбі: у Новій Каховці окупанти поставили пам'ятник Леніну

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупанти продовжують відновлювати комуністичну символіку - в тому числі і пам'ятники Леніну.
У тимчасово окупованій російськими агресорами Новій Каховці (Херсонська область) на центральній площі росіяни встановлюють пам'ятник першому радянському диктатору Володимиру Леніну. Про це написав український віцепрем'єр Михайло Федоров у своєму каналі Telegram.
"Поки Україна перша в світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніну в тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0", ‒ написав він.
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Нагадаємо, раніше російські окупанти в тимчасово окупованому Генічеську (Херсонська область) встановили пам'ятник першому радянському диктатору і засновнику СРСР Володимиру Леніну (справжнє прізвище – Ульянов). Відповідне фото опублікував місцевий колаборант, якого агресори призначили керувати місцевою "міліцією" Геннадій Малюков.
"Генічеськ - установка пам'ятника Леніну В.І." - прокоментував він знімки.
Через деякий час пам'ятник Радянському диктатору був остаточно змонтований.
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