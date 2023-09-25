Вночі в окупованому Севастополі прогримів черговий гучний вибух

Вибух прогримів буквально через кілька годин після заяв російських окупантів про роботу ППО через нібито атаку безпілотника.

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Вибух у Севастополі прогримів вночі 25 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, depositphotos.com

У ніч на 25 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Це сталося буквально за кілька годин після заяв російських окупантів про роботу ППО через нібито атаку безпілотника.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на місцевих жителів, вибух у Севастополі був досить потужним. Його чули також і в інших населених пунктах, зокрема, в Бахчисараї.

Вибух було чути близько 01:45.

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Також в пабліку був опублікований скрін обговорення інциденту між користувачами мережі.

Скріншот повідомлень в Telegram / t.me/Crimeanwind

Представники окупаційної "адміністрації" ніяк не коментують подію. Офіційної інформації про черговий вибух в Севастополі поки немає.

Вибухи в Севастополі

Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Севастополі вранці 23 вересня. За словами місцевого гауляйтера Михайла Развожаєва, в Севастополі нібито спрацювала система ППО, а осколки впали в районі Сухарної балки.

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше двох ракетних ударів по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.

Глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

Серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, він у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков знаходиться без свідомості.

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