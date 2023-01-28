Удар по окупантах в Макіївці: розвідка Британії назвала реальну кількість ліквідованих росіян

Російська владна верхівка до останнього намагалася приховати кількість загиблих.

Розвідка Британії назвала реальну кількість ліквідованих росіян/ скрін, УНІАН

Внаслідок удару ЗСУ по місцю розташування російських загарбників в Макіївці були ліквідовані понад 300 окупантів.

Такі дані оголосила розвідка Великої Британії. Зазначається, що країна-агресорка Росія намагалася приховати реальну кількість втрат. Високопосадовці в РФ не могли уникати коментарів щодо цієї резонансної події, тому намагалися виставити все так, нібито у Макіївці було багато поранених, а не вбитих.

"За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені", ‒ наголосили натомість у британській розвідці.

Велика різниця між справжньою кількістю ліквідованих окупантів і числом, яке назвали в РФ, лише вкотре доводить, що у заявах Москви постійно присутня дезінформації та брехні, наголосили у розвідці Британії.

Удар по окупантах у Макіївці

У ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було нанесено удар по ПТУ в окупованій Макіївці на Донеччині, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівля місцевого професійно-технічного училища №19 була повністю знищена. Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару загинули приблизно 400 і було поранено 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що був нанесений удар. Проте вони заявили, нібито у результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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