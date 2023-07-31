Удар по Чонгару: експерт розповів, скільки часу знадобиться на відновлення мосту

Російські окупаційні війська зав'язані на залізничних постачаннях: усі постачання боєприпасів йдуть виключно із залізниці.

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Експерт розповів, скільки часу знадобиться на відновлення Чонгарського мосту / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Станом на сьогодні Чонгарський міст використовуватися не може. На його відновлення може знадобитися тиждень-два. Таку думку висловив військовий оглядач Михайло Жирохов в ефірі "Донбас.Реалії".

"Наразі він (Чонгарський міст – ред.) використовуватися не може. Проте в Росії досить серйозні залізничні війська і на відновлення цього мосту знадобиться приблизно тиждень-два. Проте ці тиждень-два можуть бути дуже важливими в плані забезпечення запорізького угруповання російських військ", - розповів Жирохов.

Втім, як зазначив військовий оглядач, навіть ця пауза вдарить по забезпеченню запорізького угруповання російських військ, зокрема – в районі Роботине, де ведуть контрнаступ ЗСУ.

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Жирохов підкреслив, що російські окупаційні війська зав'язані на залізничних постачаннях: усі постачання боєприпасів йдуть виключно із залізниці.

"Уся система залізниць зав'язана на вузлових станціях і найближча вузлова станція – це Волноваха. Від Волновахи дорога, яка йде далі окупованими територіями, знаходиться за 5-10 кілометрів від лінії фронту. Тому не може бути використана для військових перевезень. Усі перевезення сухопутним коридором, від Маріуполя до Бердянська, йдуть автомобільними дорогами", - зауважив військовий оглядач.

Удари ЗСУ по Чонгарському мосту

У ніч на 22 червня було завдано ударів по Чонгарським мостам. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджені внаслідок обстрілу. На мосту пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й силові конструкції.

В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Представниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що українські військові продовжують працювати. ЗСУ в першу чергу намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

Вранці 29 липня українські військові знову вдарили по Чонгарському мосту. Це офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ. Там прямо заявили, що ця атака була успішною.

Нещодавно в ISW розповіли, чому у РФ мовчать про удар ЗСУ по Чонгарському мосту. Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар являє собою "помітний перегин у репортажах про війну в Україні". Як кажуть експерти, це може свідчити про те, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем.

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