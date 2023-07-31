У РФ мовчать про удар ЗСУ по Чонгарському мосту: в ISW назвали причину

Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар являє собою "помітний перегин у репортажах про війну в Україні".

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Чонгарський міст був атакований ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Після удару ЗСУ по мосту Чонгар, який з'єднує материкову територію України з окупованим Кримом, російські "воєнкори" відзначилися раптовою відсутністю реакції. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що таким чином вони виконували вимоги Кремля не висвітлювати "незручні" теми.

Як йдеться у свіжому звіті ISW, відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар являє собою "помітний перегин у репортажах про війну в Україні".

"Це може свідчити про те, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем", - зазначають експерти.

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29 липня ЗСУ заявили про успішне завдання удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкой - Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово окупованою частиною Херсонської області.

Фахівці ISW не зафіксували жодних дискусій російських блогерів про український удар, а також постів "воєнкорів", які б просували заяву ватажка окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атаці на міст.

Єдиним джерелом в РФ, який прокоментував удари, був місцевий російський новинний Telegram-канал.

При цьому на удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня російські "воєнкори" відреагували з обуренням і занепокоєнням.

Удари ЗСУ по Чонгарському мосту

22 червня відбулися вибухи на Чонгарському мосту в окупований Крим. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджені внаслидок обстрілу. На мосту пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й силові конструкції.

В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. Українські захисники в першу чергу намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

Вранці 29 липня українські військові знову вдарили по Чонгарському мосту. Це офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ. Там прямо заявили, що ця атака була успішною.

Японський дослідник Хіденорі Ватанаве опублікував у Twitter знімки Чонгарського мосту з космосу. Перший знімок зроблений 24 липня, другий – 30 липня, вже після удару Сил оборони.

"Область, обведена червоною рамкою, здається пошкодженою. На півночі видно потяг", - прокоментував автор поста.

Судячи з усього, частина конструкції, яка знаходиться над сушею, обрушилася.

Фото Чонгарського мосту з комоса / twitter.com/hwtnv

Фото Чонгарського мосту з космосу / twitter.com/hwtnv

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