Удар по Бельбеку: ЗМІ розкрили, якими ракетами атакували та куди цілились ЗСУ

Українські захисники атакували військовий аеродром Бельбек у Криму, імовірно, далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP, зауважує видання Defense Express.
Аналітики підкреслюють, що Бельбеком користується 38 винищувальний авіаполк РФ, на базі якого є Су-30СМ2 та Су-27. А восени 2023 року аеродром готували під винищувачі Міг-31.
Водночас західні ракети ЗСУ застосували не просто так. За словами експертів, цілями на аеродромах для них є в першу чергу заглиблені командні пункти.
У ЗМІ вважають, що, схоже, було атаковано радіоцентр штабу всієї авіації ЧФ РФ.
"Враховуючи те, що зазвичай ніколи не запускається одна ракета, то скоріш за все й цілей ударів було значно більше, тому знищення ще й цього заглибленого об'єкта є цілком ймовірним. Також є неофіційна інформація й про ураження радіолокаційних станцій. На аеродромі Бельбек РФ тримала коштовні РЛС типу "Небо", - вказують аналітики.
Зрештою є інформація, що після удару по аеродрому Бельбек, який стоїть на березі моря, відбувся зсув ґрунту на береговій лінії. А це вже прямо вказує на те, що як мінімум частина вибухів була підземною, йдеться у матеріалі.
Вибухи в Криму
31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.
Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.
Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".
Російські пропагандисти скаржилися, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.
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