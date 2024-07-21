Удар по аеродромі РФ під Ростовом: з'явились нові супутникові знімки наслідків

На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі.

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Удар по аеродромі РФ під Ростовом / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Уночі 20 липня в Ростовській області РФ пролунали вибухи. На військовому аеродромі "Міллерово" було гучно, повідомляли про атаку безпілотників.

Зараз же, російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки аеродрому, на яких зафіксовано наслідки атаки. На них видно пошкодження будівлі технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ.

"Аеродром атакували дрони в ніч на суботу. На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі: як випливає з даних сервісу Wikimapia, один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий – на відкритій місцевості, а третій – там, де розташовувався один зі складів паливно-мастильних матеріалів. Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали", – ідеться в повідомленні. відео дня

Дивіться відео із супутниковими знімками аеродрому:



Аеродром Міллерово Аеродром Міллерово - військовий аеродром у Ростовській області, розташований за 5 кілометрів на північний захід від міста Міллерово. Об'єкт належить до населеного пункту Долотинка. Аеродром не використовували в період із 2009 до 2014 року. 1 січня 2014 року там було відновлено 31-й винищувальний авіаційний полк. Туди відправили винищувачі Су-30СМ. Аеродром Міллерово використовувався і для ударів по Україні. 25 лютого 2022 року на тлі повномасштабної війни ЗСУ вдарили по аеродрому і знищили щонайменше один Су-30, пише Вікіпедія.

Удари по аеродромах РФ - що відомо

Нагадаємо, 20 липня внаслідок удару дронами по військовому аеродрому "Міллерово", що знаходиться в Ростовській області Росії, було зафіксовано ряд пожеж. Про наслідки атаки повідомили аналітики видання Defense Express.

У ніч проти 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було знищено або критично пошкоджено декілька об'єктів Росії.

За даними ISW, на геолокаційних знімках видно вибухи на аеродромі в Джанкої, де розташовується російський 39-й окремий вертолітний полк (27-а зведена авіаційна дивізія 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу).

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