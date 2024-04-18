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Удар по аеродрому в Джанкої: в ISW оцінили наслідки атаки і назвали тип ракет

Юрій Берендій
18 квітня 2024, 08:16
Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що військовий аеродром в Джанкої є законнною ціллю для України.
Удар по аеродрому в Джанкої: в ISW оцінили наслідки атаки і назвали тип ракет
В ISW розповіли, якими ракетами Україна атакувала аеродром в Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) США помітили вибухи в Джанкої на геолокаційних знімках, але не можуть підтвердити, що саме американська балістична ракета ATACMS вдарила по військовому аеродрому. Про це повідомляється у звіті ISW за 17 квітня 2024 року.

Аналітики підтвердили, що у ніч з 16 на 17 квітня українські війська вдарили по російському військовому аеродрому в окупованому Криму.

За даними ISW, на геолокаційних знімках видно вибухи на аеродромі в Джанкої, де розташовується російський 39-й окремий вертолітний полк (27-а зведена авіаційна дивізія 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу).

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"Російські сили перекинули на авіабазу Джанкой вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52, хоча ISW ще не бачила візуальних доказів пошкодження будь-яких вертольотів в результаті удару 16 квітня. Відомий пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські сили використали близько 12 ракет MGM-140 ATACMS для удару по аеродрому", — йдеться у звіті.

Водночас, станом на зараз ISW не може підтвердити, який саме вид ракет використовували українські сили під час цього удару, а також ступінь пошкоджень, заподіяних у результаті цього удару.

Представники американського Інституту вивчення війни у звіті згадали про партизанський рух "АТЕШ", який підтвердив, що внаслідок удару по аеродрому була знищена ракетна система С-400, а також серйозно пошкоджено кілька невстановлених транспортних засобів.

Також відзначено, що українські війська раніше успішно вдавали удари з використанням ракет ATACMS по російських військових вертольотах на авіабазах у Бердянську Запорізької області та в Луганську у 2023 році.

Аналітики відмічають, що розташування російських бойових та транспортних вертольотів на аеродромі у Джанкої дає окупантам значну перевагу у бойових діях, особливо на півдні України. В ISW підкреслюють, що ці об'єкти є легітимними військовими цілями.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удар по Джанкою 17 квітня - наслідки атаки по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму сталося серія вибухів. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу в районі місцевого військового аеродрому.

В результаті ракетного удару, що стався 16 квітня по захопленому росіянами аеродрому в Джанкої, ворог, за даними російських джерел, втратив чотири гелікоптери та одну установку ППО.

За інформацією аналітика Defense Express Івана Киричевського, Україна випустила щонайменше дві балістичні ракети ATACMS по аеродрому росіян у Джанкої. Офіційно Генштаб цю інформацію зрозумілих причин не підтверджує. Як зауважив експерт, ймовірно, що головними цілями нічної атаки на Джанкой були саме установки ворога С-300/С-400. Втрати ворога наразі уточнюються.

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