Удар по аеродрому в Джанкої: в ISW оцінили наслідки атаки і назвали тип ракет

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) США помітили вибухи в Джанкої на геолокаційних знімках, але не можуть підтвердити, що саме американська балістична ракета ATACMS вдарила по військовому аеродрому. Про це повідомляється у звіті ISW за 17 квітня 2024 року.

Аналітики підтвердили, що у ніч з 16 на 17 квітня українські війська вдарили по російському військовому аеродрому в окупованому Криму.

За даними ISW, на геолокаційних знімках видно вибухи на аеродромі в Джанкої, де розташовується російський 39-й окремий вертолітний полк (27-а зведена авіаційна дивізія 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу).

Водночас, станом на зараз ISW не може підтвердити, який саме вид ракет використовували українські сили під час цього удару, а також ступінь пошкоджень, заподіяних у результаті цього удару.

Представники американського Інституту вивчення війни у звіті згадали про партизанський рух "АТЕШ", який підтвердив, що внаслідок удару по аеродрому була знищена ракетна система С-400, а також серйозно пошкоджено кілька невстановлених транспортних засобів.

Також відзначено, що українські війська раніше успішно вдавали удари з використанням ракет ATACMS по російських військових вертольотах на авіабазах у Бердянську Запорізької області та в Луганську у 2023 році.

Аналітики відмічають, що розташування російських бойових та транспортних вертольотів на аеродромі у Джанкої дає окупантам значну перевагу у бойових діях, особливо на півдні України. В ISW підкреслюють, що ці об'єкти є легітимними військовими цілями.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.