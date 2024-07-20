Знищені 2 надважливі об'єкти: нові деталі удару по аеродрому під Ростовом - ЗМІ

Аналітики припускають, що в ході атаки дронів могли бути уражені російські військові літаки та майданчики для ремонту та обслуговування авіатехніки.

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Удар по аеродрому "Міллерово" - що було знищено та уражено / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

20 липня внаслідок удару дронами по військовому аеродрому "Міллерово", що знаходиться в Ростовській області Росії, було зафіксовано ряд пожеж. Про наслідки атаки повідомили аналітики видання Defense Express.

Сервіс супутникового моніторингу пожеж NASA зафіксував масштабну пожежу на аеродромі. Відео пожежі, які показують реальні наслідки атаки для ворога, також були оприлюднені.

Дивіться відео пожежі на аеродромі "Міллерово":

відео дня

Фото: скріншот

Аналітики зазначають, що це відео знято з півдня, неподалік авіабази. На перших кадрах видно пожежу в зоні зберігання авіаційного палива.

Пожежу також видно на майданчику технічно-експлуатаційної частини, де обслуговуються та ремонтуються літаки.

"Тобто мова йде про два 100% уражених та виведених з ладу об'єкти, від функціонування яких залежить робота всієї авіабази "Міллерово"", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що українські дрони могли також уразити літаки та вертольоти, які стояли на відкритих майданчиках.

Зазначається, що російський аеродром "Міллерово" знаходиться за 150 км від поточної лінії фронту в Ростовській області і використовується окупантами для базування фронтових бомбардувальників, штурмовиків, ударних вертольотів та іншої авіатехніки.

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Удар по аеродрому "Міллерово" - атаки дронів по військових цілях РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Ростовській області Росії сталися вибухи в районі військового аеродрому Міллерово. Зафіксовано пожежу поблизу злітно-посадкової смуги та місць розташування бойової авіації окупантів. Місцеві жителі чули понад 16 вибухів.

18 липня морські та повітряні дрони СБУ атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому Криму.

15 липня з'явилися деталі удару по військових цілях російських окупантів у Криму. У районі мису Фіолент було зафіксовано 8 вибухів, зокрема в російській військовій частині, повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

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