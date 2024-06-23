Удар на 300 км, але поступається F-35: експерт назвав небезпечний винищувач РФ

Російські окупанти застосували Су-57 по території України під час повномасштабної війни, у машини є сильні та слабкі сторони, зазначив Костянтин Криволап.

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Су-57 - не літак п'ятого покоління, але він дуже небезпечний, - Криволап / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот YouTube

Війська агресора Росії застосовували по Україні винищувач Су-57, який є представником новітньої тактичної авіації окупантів. Він небезпечний тим, що може бути носієм ракети Р-37М, дальність якої 300 кілометрів. Проте у літака достатньо недоліків, і його не можна назвати винищувачем п'ятого покоління. Про це заявив авіаційний експерт, колишній інженер КБ Антонов Костянтин Криволап.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Су-57 навряд чи можна назвати літаком п'ятого покоління. Машина дуже небезпечна, але не відповідає низці вимог для сучасного винищувача.

У чому недоліки Су-57

Наприклад, він поступається за показниками радіолокаційної помітності винищувачам F-35.

"Я один із тих критиків, які кажуть: хлопці, хочете називати свій літак винищувачем п'ятого покоління? Тоді спробуйте цьому відповідати хоча б за кількома параметрами. Винищувач Су-57 - це не літак п'ятого покоління. Втім, це дуже небезпечний винищувач, який уже був помічений у знищенні кількох наших літаків МіГ-29. Ось є такий показник радіолокаційної помітності, як ефективна площа розсіювання, і у всіх літаків вона різна. Наприклад, у Су-57 це 0,1.м. У нашого МіГ-29 - 2-5 м², а у системи А-50У на базі Іл-76 - 100 м². У Су-57 цей показник на декілька порядків менший, ніж у цих літаків. Але у того ж F-35, реального винищувача п'ятого покоління, ефективна площа розсіювання 0,001 м", - зазначив Криволап.

Су-57 використовували для ударів по Україні

За словами експерта, літак застосовувався в рамках великої війни ще з 2022 року.

"Літак Су-57 застосовувався в Україні в рамках повномасштабної війни ще з 2022 року. Ми не завжди могли зафіксувати, що це був саме він. Росіяни використовували літак здалеку, з території Росії, і я навіть не пам'ятаю, чи були випадки його застосування з окупованого Криму", - зазначив авіаційний експерт.

Су-57 як продовження Су-27

Літак Су-57 є продовженням лінійки Су-27, вдалого літака свого часу.

"Що стосується виробництва, Су-57 виробляють протягом 20 років. Це подальший розвиток дуже вдалої свого часу машини "сухого" - Су-27. Хоча Су-57 відрізняється за виглядом і має, так би мовити, інші напливи-запливи і все інше у фюзеляжі, він однаково, загалом, повторює концепцію і силову конструкцію Су-27. Усі наступні модифікації - це розвиток саме Су-27", - каже Криволап.

Проте у Су-57 проблеми з двигуном, бойовою радіопомітністю та авіонікою. Усе це робить винищувач уразливим.

"І якщо з точки зору аеродинаміки і компонування-розважування у Су-57 все добре, то з двигуном і радіолокаційною помітністю, як я помітив вище, є проблеми. У росіян був контракт з японцями на поставку покриттів, які суттєво знизили б бойову радіопомітність. Але японці в певний момент усвідомили, куди їх намагаються втягнути, і відмовилися від контракту. На заміну росіяни так нічого і не придумали. У Су-57 досі використовуються КБ Архипа Люльки, які стоять на Су-34 і Су-35. Це двигуни з регульованим вектором тяги, що дає літаку додаткову маневреність, тому їх не можна назвати поганими. Але при цьому випромінюється ще більше інфрачервоне світло, через що літак видно під час застосування електронних пристроїв виявлення. Адже зараз дуже ефективно працюють не тільки радіолокаційні станції, а й теплове виявлення.

Найбільша проблема Су-57 - авіоніка. Літаки п'ятого покоління повинні літати і керувати цілими роями дронів, або хоча б одним дроном. Росіяни зробили дрон "Мисливець", який зараз проходить випробування в Жуковському (місто під Москвою, де проводять льотні випробування, - ред.), проте повну його взаємодію в спайці з Су-57 забезпечити не вдається. Також у Су-57 не так надійно і ефективно працює система зв'язку і комунікації з іншими літаками і засобами ППО, як у НАТО Link 16", - пояснив інженер.

Які сильні сторони у винищувача Су-57

На думку Криволапа, незважаючи на безліч недоліків, є й ефективні технічні рішення.

"Зокрема, росіяни переробили ракету з Х-59 на Х-69, засунули у відсік Су-57, і привели її до стелсівського квадратного габариту. Також були поліпшені характеристики ракети з позиції висотності. Самі росіяни говорять про посилення можливостей ракети в плані дальності, але я не впевнений, що вони цього досягли. Крім того, під Су-57 було адаптовано модернізовану ракету Р-37М. На даний момент це найбільш далекобійна російська ракета (дальність Р-37М - 300 км, - ред.). Її намагаються всунути у фюзеляж, але поки що в них це не дуже виходить. Ракету розміщують на пілонах, і так, мовляв, скромно, кажуть: ми розуміємо, що такі підходи - неправильно для літака п'ятого покоління. Але нехай поки що політає так, а ми потім впихнемо цю ракету у відсік", - каже експерт.

У винищувача хороша швидкість, але його технічні характеристики все одно не відповідають вимогам для літака п'ятого покоління.

"Швидкість літака - 2500 км/год. Це хороша швидкість, але навряд чи Су-57 відповідатиме характеристикам винищувача п'ятого покоління навіть із так званим двигуном другого етапу, і літатиме на надзвуковій швидкості в безсфорсажному режимі. Але ж це одна з вимог для літака п'ятого покоління", - підкреслив Костянтин Криволап.

Коротко про Су-57 / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Криволап розповів про характеристики Су-57:

Україна отримає від Франції літаки Mirage - що про це відомо:

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5. Також французи мають намір підготувати пілотів і технічний персонал для обслуговування літаків.

Франція може поставити Україні лише 6 літаків Mirage 2000-5, вважають журналісти La Tribune. Цього замало, щоб допомогти українцям. Однак такі винищувачі є на озброєнні низки інших країн, таких як Греція і Катар.

Україні не підійдуть літаки Mirage-2000-5, вважає Костянтин Криволап. Французькі винищувачі погано модернізувалися, не можуть боротися з коригованими авіабомбами РФ і не здатні вести повітряний бій з російськими бойовими літаками Су.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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