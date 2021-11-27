Вчителів карають за відсутність щеплення: у МОН заявили про тисячі відсторонених

Невакцинованих вчителів відсторонюють від роботи / Getty

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про ситуацію з відстороненням вчителів, у яких немає щеплення від коронавірусу.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, вже відсторонено від роботи 2,8 тис. педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти через відсутність щеплення від COVID-19.

"На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис.педагогічних працівників", - зазначив він.

Найбільше таких у Рівненській та Київській областях – 384 та 281 осіб відповідно.

За словами міністра, через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. школи (22 листопада було 1,7 тис.шкіл).

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Наразі вакцинальна кампанія від COVID - 19 серед педагогів триває.

"Принаймні, однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)", – констатував Шкарлет.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинації: Луганська область - 94,3%; Сумська – 93,9%; Донецька – 93,8%; Черкаська – 93,7%; Харківська – 93,5%.

У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID - 19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%), йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, будуть поступово розширять. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури.

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