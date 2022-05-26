Учасник ОІ від України став коригувальником вогню РФ

Серед групи затриманих виявився український спортсмен-важковаговик Геннадій Красильников.
Учасник двох Олімпійських ігор у складі збірної України, важкоатлет Геннадій Красильников затриманий за коригування вогню російських окупантів.
Відео з кадрами затриманого штангіста опубліковані в Мережі. Зазначається, що пособника окупантів українські захисники затримали в Чугуєві Харківської області.
Серед групи затриманих виявився український спортсмен-важковаговик Геннадій Красильников.
Зазначимо, що Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі виступав за збірну України на Літніх Олімпійських Іграх в суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.
Додамо, що судячи з розмов, затриманого добре знають українські силовики. Не виключено, що раніше Красильников брав участь в АТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що управління СБУ в Харківській області викрило малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню.
Окупанти встановили з ним контакт за допомогою мобільного месенджера.
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