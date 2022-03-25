У Харкові ворог вночі обстріляв аеропорт і супермаркет, багато загиблих і поранених

Окупанти вночі і вранці 25 березня знову обстрілювали Харків/ Фото ілюстративне, Reuters

Російські загарбники відкрили вогонь по Харкову вночі та вранці у п’ятницю, 25 березня. Вночі вони обстріляли термінал аеропорту, зранку – супермаркет "Метро".

Внаслідок обстрілів загалом загинули шестеро людей, понад 17 отримали поранення. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє "Суспільне Харків".

"Харків вночі так само піддався обстрілам. Загальна чисельність – це 54, це артилерійські обстріли, мінометні, танкові обстріли, із систем реактивного вогню", – розповів Синєгубов.

Як розповів Синєгубов у себе в Telegram, вночі у Харкові та області була зафіксована підвищена активність ворожих Градів, Урагану – окупанти гатили близько 240 разів. Також голова ОВА уточнив, що термінал аеропорту Харкова противник ввечері двічі обстріляв з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Також у Харківській області в ніч на 25 березня окупанти обстріляли лікарню в місті Дергачі Харківського району.

"Від окупантів постраждали Дергачі: цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі", – зазначив Синєгубов.

Як розповіли у Дергачівській міській раді, центр міста вороги обстріляли з безпілотника. Через бомбардування одна цивільна особа загинула на місці, щонайменше ще одна отримала поранення.

Пошкоджень зазначили такі будівлі:

Дергачівський будинок культури,

торговельно-офісний центр "Промінь",

відділення "Укрпошти",

деякі приватні будинки.

Також було пошкоджено трубу теплотраси. Частина міста Дергачі лишилася без опалення.

Чим гатять окупанти

Крім цього, за словами Синєгубова, були бої під Ізюмом, де ворог зазнав значних втрат. Там захисники країни збили два ворожі літаки.

Синєгубов зазначив, що вороги вночі і вранці застосовували на Харківщині та в обласному центрі переважно Гради та Урагани.

"У нас застосовані були реактивні системи залпового вогню Град, Ураган. Крім того, Калібр до нас прилетів вчора ввечері і влучив у житловий центр міста Харкова, в історичний центр міста Харкова. Так само у нас були авіабомби, однак завдяки Збройним силам України ворожа авіація саме над містом Харковом поки що неактивна. Лише розвідувальні безпілотні апарати, які ми так само знищимо", – зазначив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли центр Харків ракетами типу Калібр у ніч на 24 березня. Ці ракети були випущені з боку Чорного моря.

Нагадаємо, в окупованому містечку Харківської області російські загарбники за допомогою місцевих колаборантів викрали дітей, поки їхній батько відійшов за їжею.

Читайте також: