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"Гарматне м'ясо не гідне поваги": у Кривому Розі надали урок хлопцеві, який ображав ЗСУ

27 березня 2022, 09:57

Втім, при зустрічі з українськими військовими, які вирішили закликати його до відповіді, 22-річний криворіжець виявився вже не таким зухвалим, як у своїх відео.

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У Кривому Розі надали урок хлопцю, який ображав ЗСУ/ скріншот з відео

У Кривому Розі жорстоко провчили водія, який публікував у соціальних мережах відео з численними образами на адресу українських військових. Відповідне повідомлення було опубліковано на Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

Впавши в стан образи через перевірку своєї машини на одному з блокпостів, 22-річний Захар Палатін записав ролик, в якому заявив, що не проти окупації російських військ, оскільки зневажає Україну і її захисників.

"Я вважаю, що таке м'ясо повинно вмирати. Це гарматне м'ясо не гідно поваги. Якщо ти це дивишся - Я бажаю твоїй матері здохнути в окопах, згнити до чортової метарі разом з твоїми братами по зброї там", — звернувся молодий чоловік до своїх кривдників.

Втім, при зустрічі з українськими військовими, які вирішили закликати його до відповіді, Палатин виявився вже не таким зухвалим, як у своєму ролику.

Стоячи на колінах, він, тремтячи голосом, попросив прощення у всіх, кого образив і пообіцяв надалі поводитися інакше.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля одного з торгових центрів у Києві.

"На відео - Тік-токер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом Торговий центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів. Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював коригувальником для ворога-встановить слідство",-повідомляє пресцентр СБУ в Facebook.

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