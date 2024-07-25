Вбивство Фаріон: що в поліції кажуть про причетність російських неонацистів

Поліція перевіряє інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ, щодо вбивства Ірини Фаріон.

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Що в поліції кажуть про причетність російських неонацистів до вбивства Ірини Фаріон / колаж: Главред, фото: Національна поліція України, instagram.com/iryna__farion

Розслідування стосовно вбивства Ірини Фаріон досі тривають. Зокрема, поліція перевіряє інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська заявила, що правоохоронці перевіряють інформацію про те, що відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник російського неонацистcького руху.

"Вчора під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", - зазначила Добровольська в коментарі "Суспільному". відео дня

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон - що відомо

Нагадаємо, 25 липня, російське неонацистське угруповання NS/WP Crew взяло на себе відповідальність за вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Вони навіть опублікували відео нібито з моментом вбивства Фаріон.

У поліції припускають, що, імовірно, убивцею науковиці Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю.

Варто зазначити, що у день прощання з відомою мовознавицею Іриною Фаріон правоохоронці опублікували відео з камер спостереження, на яких видно підозрюваного у її вбивстві.

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