"Нас в оточення беруть": окупанти істерять і скаржаться на новий "котел"

В оточенні українських захисників опинилися щонайменше 500 окупантів.
Російські окупанти скаржаться на те, що бійці Збройних сил України беруть їх в оточення.
Про це йдеться в черговому перехопленні переговорів російських загарбників, які в YouTube публікує Головне управління розвідки Міноборони.
Зокрема, один з окупантів розповідає про те, що його підрозділ потрапив у "котел" ЗСУ.
За словами рашиста, в оточенні опинилися щонайменше 500 окупантів.
"Може бути встигнемо звалити куди-небудь", - припускає окупант-оточенець.
Він також розповів про панічні настрої серед загарбників.
"З усіма в окопі сиджу. Я плачу", - додав вразливий рашист.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.
Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.
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