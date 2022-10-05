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"Нас в оточення беруть": окупанти істерять і скаржаться на новий "котел"

5 жовтня 2022, 18:48

В оточенні українських захисників опинилися щонайменше 500 окупантів.

полонені російські окупанти
Полонені російські окупанти / Андрій Білецький

Російські окупанти скаржаться на те, що бійці Збройних сил України беруть їх в оточення.

Про це йдеться в черговому перехопленні переговорів російських загарбників, які в YouTube публікує Головне управління розвідки Міноборони.

Зокрема, один з окупантів розповідає про те, що його підрозділ потрапив у "котел" ЗСУ.

За словами рашиста, в оточенні опинилися щонайменше 500 окупантів.

"Може бути встигнемо звалити куди-небудь", - припускає окупант-оточенець.

Він також розповів про панічні настрої серед загарбників.

"З усіма в окопі сиджу. Я плачу", - додав вразливий рашист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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