У Зеленського відреагували на жорстокі обстріли РФ та пояснили їх цілі

Михайло Подоляк зазначив, що масштаб ударів має зовсім інший вигляд, на відміну від минулого року.

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Подоляк прокоментував атаку РФ по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що росіяни не мають логіки обстрілів мирних міст України - вони просто б'ють, бо мають велику кількість зброї.

"Логіка дуже проста, можна сформулювати фразою "росіянин є росіянин". Якщо вони можуть напаскудити - вони це робитимуть. От вони накопичили невеликий обсяг ракет. До речі, масштаб ударів має зовсім інший вигляд, на відміну від минулого року. Крім того, немає завдання, як торік, коли вони завдавали ударів по критичній інфраструктурі, бажаючи занурити нас у масштабний блекаут. Цього року вони демонструють для всіх, не тільки для України, для нас із вами це очевидно, що означає "рускій мір" і що таке росіянин. Це людина, яка може взяти, тому що немає поки що юридичного й фізичного покарання, і вбити цивільного громадянина іншої держави. Може завдати ударів по багатоповерхівці в центрі Києва чи знищити велику кількість житла в Миколаєві тощо. Це сутність цієї війни", - сказав він для 24 каналу.

Зі слів Подоляка, сьогодні вони ці злочини масштабують - вони далі це роблять, і тут немає ніякої геополітики, стратегічних задумів тощо. Росія просто має можливість вбивати громадян іншої країни.

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"Розуміючи, що ця війна триває не за російським сценарієм, вони мають ці ж крилаті ракети, зенітні керовані ракети, балістику тощо. Вони собі прокидаються зранку: "Ага, можемо ж бити ще трохи українців, нумо, відправляй туди крилаті ракети". Тобто, військових цілей і стратегічного задуму немає, але є класична російська логіка: росіянин - це росіянин", - додав він.

Масований обстріл РФ по Україні 7 лютого

Нагадаємо, що вранці 7 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу по всій Україні. РФ атакувала Київ десятками ракет. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Повітряна тривога в столиці тривала близько трьох годин. Країна-агресорка вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами. Відомо про 13 постраждалих, однак, ця цифра може збільшуватися. Серед постраждалих і вагітна жінка.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під ударом були 6 регіонів, загинули троє людей. У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновано, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десятеро осіб, відомо про двох загиблих.

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