Під час особистої зустрічі з президентом Зеленським телеведучий Едвард Майкл Гріллс запропонував йому шматок шоколаду, аби налагодити стосунки.

У Зеленського відібрали шматок шоколаду через ризик замаху на життя / president.gov.ua

Під час візиту до України британський телеведучий і мандрівник Едвард Майкл Гріллс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та запропонував йому шматок шоколадки, але охоронці глави держави не дозволили йому з'їсти її.

Як пише Telegraph, Гріллс приїжджав до України у листопаді 2022 року для зйомок документального фільму. Під час особистої зустрічі з президентом Зеленським телеведучий запропонував йому шматок шоколаду, аби налагодити стосунки.

Проте Служба безпеки Зеленського виступила проти такого жесту. З метою безпеки охоронці не дозволили главі держави з'їсти шоколад, оскільки припустили, що 48-річний британець може його отруїти.

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"Служба безпеки Зеленського накинулася на шоколад, який запропонував йому Гріллс через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента", - вказується у статті.

За даними газети, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.

Замахи на президента Зеленського

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - заявив Подоляк.

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", - повідомив Лубківський, додавши, що всі докази відносної змови будуть представлені Міжнародному суду.

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