Ексрозвідник розповів про шалену кількість провальних замахів на Зеленського

Ексрозвідник зауважив, що замахи на Зеленського почалися ще до того, як він став президентом.

Ексрозвідник пояснив, чому замахи на Зеленського провалилися / Офіс президента

Багато разів російські спецслужби намагалися здійснити замахи на життя президента України Володимира Зеленського, проте вони не змогли досягти своєї мети. Про це розповів колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур.

Як зазначив Кур в ефірі 24 каналу, замахи на Зеленського почалися ще до того, як він став президентом. За його словами, ще тоді російським спецслужбам "замовили" Зеленського. Це замовлення було від глави Чечні Рамзана Кадирова.

"Зеленський з "95 кварталом" посміявся над ним, як вони сміялися над усіма – в цьому не було нічого дивного, адже вони гумористи. І українські оперативники по спецзв'язку виходили на криміналітет і торгувалися. Слава Богу, що Зеленський не повівся і не пішов на розбірки по "понятіям", - зауважив Кур.

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На його думку, заяви Володимира Зеленського про те, що він не має наміру виконувати "Мінські угоди", підштовхнули російські спецслужби до такого рішення.

"І тоді російські спецслужби за наказом Путіна вирішили його усунути. Замах на Шефіра (першого помічника президента - ред.) був скоєний не просто так. На Зеленського було скоєно майже стільки замахів, скільки на Фіделя Кастро. А його намагалися вбити дуже велику кількість разів", - наголосив ексрозвідник.

За його словами, всі замахи були невдалими, тому що все навколо російського диктатора Володимира Путіна – блеф.

"Головним резидентом в Україні у нього був Медведчук – закомплексована і нікчемна людина. Як в нього можна було вкладати десятки мільярдів доларів в рік протягом 20 років? Хто кого розводив? Медведчук, звичайно", - впевнений Кур.

Замахи на президента Зеленського

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - заявив Подоляк.

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", - повідомив Лубківський, додавши, що всі докази відносної змови будуть представлені Міжнародному суду.

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