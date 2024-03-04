У ВЛК Києва пройдуть масштабні перевірки: що сталось

Фахівці МОЗу разом з правоохоронцями перевірятимуть комісії, зокрема, на корупційну складову.

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МОЗ отримало чимало скарг на роботу столичних ВЛК / Колаж Главреда. Фото ілюстративні: ДБР, Офіс генпрокурора

Міністерство охорони здоровʼя анонсувало масштабну перевірку військово-лікарських комісій (ВЛК), повідомив у Facebook очільник відомства Віктор Ляшко.

Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримуємо останнім часом.

Головні скарги на роботу ВЛК

недотримання електронної черги;

відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК;

неоптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", - наголосив міністр. відео дня

Ляшко нагадав, що військовозобовʼязані ще з минулого року мають можливість проходити медогляд у цивільних лікарнях, однак "досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

На що звертатимуть уваги під час перевірок

У центрі уваги під час перевірок, додав Ляшко, буде корупційна складова: хабарі за врахування усіх наявних хвороб, схеми незаконного переправлення ухилянтів, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

Фахівці МОЗ співпрацюватимуть з правоохоронними органами.

"Список можна продовжувати. Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями", - написав глава міністерства.

Деяким категоріям військовозобовʼязаних доведеться пройти повторну ВЛК

Нововведення стосуються громадян, які вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ отримали інвалідність II та III групи, розповів напередодні член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

З винятків, зазначив Веніславський, - військовозобовʼязані, які отримали інвалідність з дитинства. Проте, додав нардеп, "усі деталі прописуватимуть на етапі погодження правок" до законопроєкту.

У проєкті закону про мобілізацію є прописані положення щодо переогляду обмежено придатних громадян, а також нова перевірка на непридатність до військової служби людей, які після 24 лютого 2022 року отримали інвалідність II та III груп (крім тих, хто отримав бойові травми на фронті).

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