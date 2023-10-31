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У Вінницькій області надзвичайна ситуація: люди масово хворіють на гепатит А

Юлія Куришко
31 жовтня 2023, 17:43
На Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи та вводяться обмеження, повідомили в МОЗ.
У Вінницькій області надзвичайна ситуація: люди масово хворіють на гепатит А
У Вінниці спалах гепатиту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: deepstatemap.live

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що у Вінницькій області спалах гепатиту А був визначений як надзвичайна ситуація природного характеру на регіональному рівні. Посилюються протиепідемічні заходи та вводяться обмеження.

На засіданні Вінницької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення, передає МОЗ.:

  • про посилення у сфері контролю за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;
  • про тимчасову заборону ярмарків та масових заходів щодо продажу продукції домашнього виробництва;
  • про посилення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках Вінниці та області;
  • про додаткові перевірки на підприємствах, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами.

Також у Вінниці триває дистанційне навчання (у тому числі дошкільне, у спортивних та мистецьких гуртках).

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Ситуація з гепатитом у Вінницькій області

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що джерело інфікування продовжує існувати. Це засвідчує епідеміологічна статистика.

"Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах", - пояснив він.

У лікарнях Вінницької області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей уже виписали, розповів Кузін.

Що відомо про джерело інфекції

У МОЗ повідомили, що лікарі-епідеміологи обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Це ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

У регіоні продовжується вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А.

Нагадаємо, що лікар розповіла, що насправді відбувається із людиною перед смертю. Першою ознакою є те, що організм починає вичерпуватися. Це схоже, коли ваш мобільний телефон розряджається, а батарея не тримає заряд.

В Україні оновили список хвороб для оцінки придатності. Наказом внесені зміни, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

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МОЗ новини України Гепатит А
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