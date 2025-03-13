В України закінчилися далекобійні балістичні ракети ATACMS – АР

США надали Києву менше 40 таких ракет, і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня.

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В України закінчилися поставлені США далекобійні ракети ATACMS / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

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Київ більше не має жодної ракети дальнього радіусу дії ATACMS

США раніше надали Києву менше 40 таких ракет

У Сил оборони України добігли кінця всі далекобійні балістичні ракети ATACMS, поставлені США.

Про це пише Associated Press із посиланням на американського чиновника та українського депутата, які говорили на умовах анонімності.

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"У середу офіційні особи визнали, що Київ більше не має жодної ракети дальнього радіусу дії ATACMS. За словами американського чиновника та українського депутата в комітеті з питань оборони, в Україні закінчилися ці ракети", - уточнюється в повідомленні.

Як пишуть журналісти з посиланням на одного з американських чиновників, загалом США надали Києву менше ніж 40 таких ракет, і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня.

"Вище оборонне керівництво США, включно з попереднім очільником Пентагону Ллойдом Остіном, дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS, і що США та союзники з НАТО вважають інші види озброєнь ціннішими для ведення бойових дій", - додає у своєму матеріалі AP.

/ Главреда

Військова допомога США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що США відновили військову допомогу Україні. "Маю підтвердження, що допомога у сфері безпеки від США відновлена. Домовленості починають виконуватися. Боротьба триває!", - написав заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. За його словами, передача необхідного озброєння зі США знову відбувається через логістичний хаб у Ясьонці.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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