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Окупанти підтягнули до кордону Іскандери та будують понтонні переправи

24 квітня 2022, 08:20

Російські загарбники продовжують проводити наступальні дії. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили дванадцять атак.

Українські військові в Київській області
Генштаб опублікував ранкове зведення станом на 24 квітня / Фото Reuters

У неділю, 24 квітня, розпочалася 60-та доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню.

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах і про успіхи Збройних сил України.

У Східній операційній зоні противник продовжує наступати, щоби встановити контроль над територією Донецької та Луганської областей і забезпечити сухопутний коридор в окупований Крим.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. У районах населених пунктів Грабівка, Глибокське та Калініне Гомельської області окупанти проводили інженерне обладнання позицій.

На Сіверському напрямку без істотних змін. Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області за 3 км від державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання і зосередження додаткових підрозділів в Бєлгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК Іскандер-М.

"Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Курулька і Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України за допомогою БПЛА Орлан-10 в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька і Гусарівка.

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На Донецькому та Таврійському напрямках ворог обстрілює позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Окупанти активізували наступальні та штурмові дії на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Тривають бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне та Попасне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог облаштував понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

На Маріупольському напрямку противник продовжував обстріли і блокування українських підрозділів в районі Азовсталі. Ворог завдає авіаційних ударів, в зокрема і з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, в окремих напрямках намагається поліпшити тактичне положення, обстрілює позиції підрозділів наших військ та об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів України.

Втрати Росії в Україні

За попередню добу знищено сімнадцять повітряних цілей: дев'ять БПЛА, три літаки і п'ять крилатих ракет.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотири танки, п'ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем.

Як повідомляв Главред, Кремль публічно відмовився від Великоднього перемир'я, і російські окупанти готуються до нових обстрілів мирного населення та захисників України на Великдень 2022. Заради забави загарбники пишуть на снарядах "Христос Воскрес!". Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

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