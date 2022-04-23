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Зеленський назвав головні питання переговорів з РФ

23 квітня 2022, 21:19

Найголовнішим питанням є гарантії безпеки.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський розповів, що найактуальнішими питаннями під час переговорів з Росією є гарантії безпеки і нейтральність.

Про це президент сказав на пресконференції.

За його словами, найголовнішим питанням є гарантії безпеки, нейтральність і доля Донбасу і Криму.

"Я думаю, що найактуальніші питання - це гарантії безпеки і нейтральність, це доля Донбасу і Криму. Більше питань не існує. Все інше - політичні понти" - сказав Зеленський.

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Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, яке опинилося в російській блокаді.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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