Президент Зеленський розповів, що б сказав Путіну при зустрічі

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції відповів на запитання, щоб сказав президент Росії Володимиру Путіну при зустрічі.

"Я думаю, що питання, які б я промовляв з президентом РФ, стосувалися б виключно питань, які мене цікавлять виключно як президента України. Це питання територіальної цілісності.

"Як буде далі жити наш український Донбас?", "Як буде далі жити наш український Крим?", Де і в якій точці ми можемо про це домовитися. І чи можемо взагалі.

Але найголовніше, що ми піднімаємо це питання, і зараз чуємо, що РФ починає давати відповіді. Не такі, як нам подобається, але діалог розпочато.

Так що без зайвих сентиментів можу сказати, що діалог був би дуже предметний. Не впевнений, що емоційний. Хоча все може бути", - сказав президент, відповідаючи на запитання журналіста УНІАН.

читайте такожУкраїна вийде з будь-яких переговорів: Зеленський поставив жорстку умову РФ

Читайте також: