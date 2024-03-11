У Словаччині запропонували повернути українців з обурливим поясненням

Свою агресію словацький міністр з уряду проросійського Фіцо спрямував на опозицію. Вже у квітні в країні пройдуть президентські вибори.

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Проросійська Словаччина знову відзначилась дивною заявою / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, pixabay

У Міноборони Словаччини висловили готовність повернути Україні працездатних громадян. Це нібито був би кращий варіант, ніж той, який раніше висловив французький лідер Еммануель Макрон - щодо розміщення в Україні військ НАТО.

В інтервʼю словацьким ЗМІ у понеділок, 11 березня, міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що "ніщо б так не допомогло українській армії більше, ніж повернення спроможних воювати українців".

Каліняк продовжив проросійський наратив свого премʼєра Роберта Фіцо, що поставка Україні озброєння нібито призведе до "подальшої ескалації конфлікту".

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"Але введення військ з країн-членів НАТО в Україну - груба червона лінія, перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту. Якби наші "яструби" серйозно ставилися до підтримки України, вони закликали б повернути працездатних українців на Батьківщину", - дорікнув Каліняк словацькій опозиції.

Союзник Фіцо ще раз закликав "шукати мирні шляхи вирішення" російсько-української війни. Каліняк вважає, що буцімто негайне припинення бойових дій призведе до миру і відновлення українського суверенітету.

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

У квітні в Словаччині пройдуть президентські вибори, найімовірніше, на них переможе союзник Фіцо Петер Пеллегріні, що зміцнить владу самого проросійського премʼєра.

Чинна президентка країни Зузана Чапутова, яка підтримує Україну, вже заявила, що не балатуватиметься на виборах, оскільки тривала робота у кріслі глави держави її "повністю виснажила". На виборах обіцяє голосувати за кандидата від ліберальної опозиції.

Війська НАТО в Україні - чи це можливо

Війська НАТО в Україну запропонував розмістити французький лідер Еммануель Макрон. При цьому в МЗС Франції наголосили, що йдеться не про участь у бойових діях, а про допомогу, зокрема, з розмінуванням тощо.

Невдовзі Макрон вирішив доповнити попередню заяву, підкресливши, що відтепер у допомозі Франції Україні немає жодних червоних ліній, що неабияк стурбувало місцевих парламентарів.

У НАТО переважно категорично висловилися щодо цією ідеї, проте були і ті, хто ідею Макрона підтримав. Так, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зауважив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав відправилася на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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