УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у Львові

Тарас Сидоржевський
22 липня 2024, 18:47
265
Провести мовознавицю в останню путь прийшли тисячі людей, не обійшлося без ексцесів.
Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у Львові
Труну несли військовослужбовці з червоно-чорними стрічками / фото: Главред

У Львові попрощалися з відомомю мовознавицею, народною депутаткою VII скликання Іриною Фаріон. Вона померла в реанімації внаслідок пострілу в скроню невідомого кілера. Її поховали на Личаківському кладовищі.

Чин похорону Ірини Фаріон розпочався близько 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Люди почали збиратися біля храму ще за годину до прощання.

відео дня
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред

Під час прощання було повідомлено про можливий теракт - територію процісували поліцейські і сапери з навченими собаками. Однак вибухівки не знайшли. Крім того, під час процесії до колони людей, яка проводила Фаріон в останню путь, підїхала карета швидкої допомоги - ймовірно, через сильну спеку комусь стало погано.

Ірину Фаріон поховали на Личаківському цвинтарі. Коли труну опускали у могилу, люди на цвинтарі хором заспівали пісню "Ой у лузі червона калина".

Вбивство Фаріон: що відомо

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві. Вбивцю шукають.

Як розповіли сусіди, кілер стежив за Фаріон кілька тижнів. "Тижня 2-3 завжди сидів (чоловік, - ред.) біля під'їзду на лавці, стабільно з ранку до вечора", - сказав сусід Фаріон.

За його словами, чоловік завжди сидів на лавці біля будинку. Зокрема, він "цікаво" одягався. На вулиці була спека до 40 градусів, а він носив кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довгу кофту, капелюх і темні окуляри. За словами сусіда Фаріон, чоловік завжди сидів, заклавши ногу за ногу і дивився на під'їзд, де мешкає мовознавиця.

Більше новин про вбивстсво Фаріон:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Фаріон Убивство Ірини Фаріон
Реклама

Головне за день

Польща може збивати ракети РФ над Україною: в ОП розкрили деталі переговорів

Польща може збивати ракети РФ над Україною: в ОП розкрили деталі переговорів

20:12 Україна
В Україну йде похолодання: на які регіони обвалиться шторм

В Україну йде похолодання: на які регіони обвалиться шторм

19:43 Синоптик
Ударні дрони атакували літак Су-57 РФ: у ГУР показали "зброю відплати"

Ударні дрони атакували літак Су-57 РФ: у ГУР показали "зброю відплати"

19:11 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка 8899

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США 5616

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди 2884

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди

Путін дуже хоче дістати Харків : Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ 1654

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ

Останні новини

20:12

Польща може збивати ракети РФ над Україною: в ОП розкрили деталі переговорів

19:46

Неочікувані властивості цибулі: як зберігати авокадо після розрізання

19:43

В Україну йде похолодання: на які регіони обвалиться шторм

19:24

Путініст Філіп Кіркоров жорстко покарав Любов Успенську - деталі

19:11

Ударні дрони атакували літак Су-57 РФ: у ГУР показали "зброю відплати"Відео

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – ЖдановРосія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов
19:10

Про статтю Джонсона і "мирний план"Погляд

19:08

Хто може перемогти на виборах США - Трамп чи Гарріс: опитування

18:47

Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у ЛьвовіФото

18:23

Відключення світла будуть більш жорсткими: графік вимкнення світла на 23 липня

Реклама
18:22

"Може собі таке дозволити": Стефанішина висловилась про "мирний план" Джонсона

18:16

Росіяни наступають із трьох боків: майор назвав нову ціль РФ на сході

18:13

Чоловік Катерини Бужинської зробив гучну заяву про співачку

18:10

Як відмити пластикове підвіконня: універсальний засіб за копійки

17:45

Блокування нафти РФ: Угорщина та Словаччина погрожують арбітражем і зривом угод з ЄС

17:38

"Холостяк" Олександр Терен опинився в епіцентрі вибуху в Одесі - подробиціВідео

17:37

Чоловік померлої Анастасії Заворотнюк почав судитися за нерухомість артистки - що відбувається

17:33

Чому 23 липня потрібно прокинутися до світанку - суворі прикмети дня

17:11

Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

16:56

Навіщо потрібні лінії на долонях: неочікувана відповідь спеціалістів

16:56

ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

Реклама
16:44

Наліт і пліснява вже не повернеться: як відмити бачок унітазу всередині

16:17

Закуска, яка затьмарить будь-кого: рецепт готувати всього 5 хвилинВідео

16:16

Світло можуть взагалі не вимикати: голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом

16:13

Швидше, ніж приготувати яєчню: дивовижний рецепт ледачих чебуреків на раз-дваВідео

16:13

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕСВідео

16:03

РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про "порятунок"

15:57

Росія розширила головний удар на фронті, резерву в неї більше немає - прогнозВідео

15:49

Магніти для статків: топ-3 знаки зодіаку, що притягують багатство

15:32

Коли ЗСУ отримають перевагу в повітрі завдяки F-16: командувач США дав відповідь

15:22

Син Трампа потролив Зеленського через гучну заяву Байдена: відповідь РНБО

15:13

Україну накриє пекельна спека та грози: якою буде погода найближчими днями

15:10

Значний "кругляк": Леся Нікітюк засвітилася з каблучкою на пальці

15:05

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня: Стрільцям - радість, Левам - романтика

14:51

Це здивувало би Путіна: ЗМІ дізналися, як Трамп ставиться до Зеленського

14:38

Чому кіт нявкає вночі: неочікувана розгадка поведінки улюбленців

14:33

Нічний удар по російському заводу в Туапсе: що сказали в ГУР

14:30

Росія почала стрімкий наступ на Торецьк: командир взводу заявив про важку ситуацію

14:19

РФ перекинула 30 000 росгвардійців в Україну: розвідка Британії розкрила їх завдання

14:14

4 знаки зодіаку, які дають найкращі поради

14:02

Росіяни божеволіють: Крістіна Орбакайте вийшла на зв'язок і розлютила пропагандистів

Реклама
13:32

"Жахливо слухати": з'явилося відео, як Віра Брежнєва співає наживо

13:21

Якою буде Україна через 10 роківПогляд

13:09

Наступу ЗСУ в цьому році не буде, але є шанс заблокувати Крим - Згурець

13:09

"2025-й може бути роком контрнаступу": Жданов назвав рік перемоги України у війні

13:02

Китайський гороскоп на завтра 23 липня: Бикам - гучна подія, Тиграм - боротьба із залежністю близької людини

12:56

Коваленко розкрив, кому могла бути вигідна смерть Ірини Фаріон

12:56

Наступ РФ на Київ через рік або два: Жданов назвав умовуВідео

12:35

Гарріс потрібно ухвалити важливе рішення: хто може стати кандидатом у віцепрезиденти США

12:18

Без пасток та отрути: народні засоби від мишей - гризуни тікатимуть самі

12:06

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти