Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у Львові

У Львові попрощалися з відомомю мовознавицею, народною депутаткою VII скликання Іриною Фаріон. Вона померла в реанімації внаслідок пострілу в скроню невідомого кілера. Її поховали на Личаківському кладовищі.
Чин похорону Ірини Фаріон розпочався близько 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Люди почали збиратися біля храму ще за годину до прощання.
Під час прощання було повідомлено про можливий теракт - територію процісували поліцейські і сапери з навченими собаками. Однак вибухівки не знайшли. Крім того, під час процесії до колони людей, яка проводила Фаріон в останню путь, підїхала карета швидкої допомоги - ймовірно, через сильну спеку комусь стало погано.
Ірину Фаріон поховали на Личаківському цвинтарі. Коли труну опускали у могилу, люди на цвинтарі хором заспівали пісню "Ой у лузі червона калина".
Вбивство Фаріон: що відомо
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві. Вбивцю шукають.
Як розповіли сусіди, кілер стежив за Фаріон кілька тижнів. "Тижня 2-3 завжди сидів (чоловік, - ред.) біля під'їзду на лавці, стабільно з ранку до вечора", - сказав сусід Фаріон.
За його словами, чоловік завжди сидів на лавці біля будинку. Зокрема, він "цікаво" одягався. На вулиці була спека до 40 градусів, а він носив кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довгу кофту, капелюх і темні окуляри. За словами сусіда Фаріон, чоловік завжди сидів, заклавши ногу за ногу і дивився на під'їзд, де мешкає мовознавиця.
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