'Може собі таке дозволити': Стефанішина висловилась про 'мирний план' Джонсона

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон діє з власної ініціативи, обговорюючи війну в Україні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Проте його дії ґрунтуються на розумінні позиції президента України Володимира Зеленського та українського народу. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії", - сказала посадовиця під час зустрічі з журналістами в Києві.
За її словами, "мирні пропозиції" Джонсона, які викликали резонанс в Україні, відображають його власні погляди і спрямовані на створення поля для дискусії. Також Стефанішина підкреслила, що експрем'єр Британії "може собі таке дозволити", оскільки розуміє позицію України.
"Він має право на свою думку. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців", - зазначила Стефанішина.
Хто така Ольга Стефанішина
Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій:
- комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;
- українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва.
Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.
Мирний план Дональда Трампа - подробиці
Нагадаємо, 17 липня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який прагне перемогти на президентських виборах 2024 року. Вони обговорювали ситуацію в Україні і Джонсон висловив упевненість, що Трамп може домогтися припинення війни в Україні.
Як повідомляв Главред, 30 липня президент Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Президент України привітав американського політика з висуненням у президенти та висловив йому підтримку після замаху в Пенсильванії.
Трамп під час розмови із Зеленським пообіцяв завершити війну в Україні, однак деталей він не навів. Сам Трамп неодноразово говорив, що здатний завершити війну за 24 години.
Згодом Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-які мирні сценарії, що передбачають територіальні поступки на користь Росії, коментуючи обіцянки Дональда Трампа завершити війну за 24 години. В інтерв'ю BBC Зеленський зазначив, що всі були б щасливі, якби такий варіант був справедливим і реальним.
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