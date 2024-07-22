'Може собі таке дозволити': Стефанішина висловилась про 'мирний план' Джонсона

Своїми діями Джонсон намагається створити поле для дискусії щодо війни в Україні, сказала Ольга Стефанішина.

https://glavred.net/politics/mozhet-sebe-takoe-pozvolit-stefanishina-vyskazalas-o-mirnom-plane-dzhonsona-10582688.html Посилання скопійоване

Джонсон діє в інтересах України - Стефанішина / Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон діє з власної ініціативи, обговорюючи війну в Україні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Проте його дії ґрунтуються на розумінні позиції президента України Володимира Зеленського та українського народу. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії", - сказала посадовиця під час зустрічі з журналістами в Києві.

За її словами, "мирні пропозиції" Джонсона, які викликали резонанс в Україні, відображають його власні погляди і спрямовані на створення поля для дискусії. Також Стефанішина підкреслила, що експрем'єр Британії "може собі таке дозволити", оскільки розуміє позицію України.

відео дня

"Він має право на свою думку. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців", - зазначила Стефанішина.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Мирний план Дональда Трампа - подробиці

Нагадаємо, 17 липня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який прагне перемогти на президентських виборах 2024 року. Вони обговорювали ситуацію в Україні і Джонсон висловив упевненість, що Трамп може домогтися припинення війни в Україні.

Як повідомляв Главред, 30 липня президент Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Президент України привітав американського політика з висуненням у президенти та висловив йому підтримку після замаху в Пенсильванії.

Трамп під час розмови із Зеленським пообіцяв завершити війну в Україні, однак деталей він не навів. Сам Трамп неодноразово говорив, що здатний завершити війну за 24 години.

Згодом Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-які мирні сценарії, що передбачають територіальні поступки на користь Росії, коментуючи обіцянки Дональда Трампа завершити війну за 24 години. В інтерв'ю BBC Зеленський зазначив, що всі були б щасливі, якби такий варіант був справедливим і реальним.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред