У російських окупантів є три больові точки - Світан

На ці "больові точки" ЗСУ можуть легко тиснути. Інфраструктура ЗС РФ у Московській області тут грає важливу роль.

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Українська армія повинна паралельно бити і по Криму, і по Москві, вважає Світан / Колаж Главреда. Фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот

ЗСУ однозначно потрібно "працювати" по військових об'єктах окупантів у Москві та області, зазначив військовий експерт Роман Світан у ході чату на Главреді.

Удари по Москві і Криму він назвав різноплановими завданнями. Однак удари по Московській області - це, за словами експерта, "знищення голови" противника.

"Тому однозначно потрібно працювати по Москві, по військових об'єктах, бо саме в Москві і Московській області зосереджена велика частина систем управління, військових об'єктів, військових виробництв, які виконують свої завдання на території України. Знищення військових об'єктів в Москві і Підмосков'ї - це знищення голови. А знищення тіла краще починати з Криму в тому числі. І ми вже почали виконувати ці бойові завдання. Плюс - Чорне море", - сказав він.

Світан зауважив, що у росіян є дуже багато больових точок, на які можна тиснути.

"По-перше, Чорноморський флот: вийти з Чорного моря він не може, захиститися теж. Ми зараз виводимо його з ладу і топимо російські кораблі. По-друге, Крим, який є, певним чином, географічним оперативним котлом, який потрібно просто дотиснути, прибравши чотири мости. Це дуже легка ціль, якщо враховувати весь фронт", - відповів Світан.

Третя така больова точка - центри управління ЗС РФ у районі Москви.

"Є певна послідовність, і оптимальні удари по Москві і Криму, причому це повинні бути паралельні удари", - пояснив Світан.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удари по Криму та Росії

Останні кілька місяців йде активна робота ЗСУ зі знищення об'єктів Чорноморського флоту і засобів ППО росіян в Криму.

На думку Романа Світана, з такими темпами українські військові мають усі шанси прорвати сухопутний коридор РФ до Криму до Нового року. Щоправда, все залежатиме від того, куди ЗСУ вийдуть до осінніх дощів.

22 вересня ЗСУ завдали потужного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Попередньо, загинуло більш ніж 30 офіцерів окупантів.

До цього Україні вдалося пошкодити підводний човен росіян у Криму і великий десантний корабель "Мінськ".

Крім того, здійснюються регулярні атаки невідомих дронів і ракет на військові аеродроми росіян на півострові, а також у прикордонних російських регіонах.

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