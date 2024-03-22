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У Росії видали цинічне виправдання жорстоким ударам по Україні

Юлія Закрепа
22 березня 2024, 15:26
Москва запевняє, що нібито знищила іноземну військову техніку в Україну, яку надали країни НАТО.
У Росії видали цинічне виправдання жорстоким ударам по Україні
У Міноборони РФ зробили цинічну заяву про обстріл України / колаж: Главред, фото: патрульна поліція Хмельниччини, скріншот: відео

Росія вигадала цинічне виправдання масштабній атаці на енергетику України 22 березня. Москва стверджує, що це нібито була відповідь на рейд російських добровольців на територію РФ.

У Шойгу заявили, що російська армія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" та безпілотниками по об'єктах енергетики, військово-промислового комплексу, залізничних вузлах, арсеналах, місцях дислокації формувань ЗСУ та "іноземних найманців".

Міноборони РФ нафантазувало, що буцімто було "дезорганізовано функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів".

відео дня

Також Москва запевняє, що нібито знищила іноземну військову техніку в Україну, яку надали країни НАТО і "порушила перекидання до переднього краю резервів". Росія традиційно заявила про досягнення усіх цілей.

При цьому Міноборони РФ виправдовується, що масштабний обстріл України нібито був відповіддю на рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області.

Обстріл України 22 березня: що відомо

Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України.

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.

У МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня. Ігор Клименко повідомив, що відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

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війна в Україні обстріли ЗСУ Сергій Шойгу ракетний удар
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