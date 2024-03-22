У Росії видали цинічне виправдання жорстоким ударам по Україні

Росія вигадала цинічне виправдання масштабній атаці на енергетику України 22 березня. Москва стверджує, що це нібито була відповідь на рейд російських добровольців на територію РФ.
У Шойгу заявили, що російська армія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" та безпілотниками по об'єктах енергетики, військово-промислового комплексу, залізничних вузлах, арсеналах, місцях дислокації формувань ЗСУ та "іноземних найманців".
Міноборони РФ нафантазувало, що буцімто було "дезорганізовано функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів".
Також Москва запевняє, що нібито знищила іноземну військову техніку в Україну, яку надали країни НАТО і "порушила перекидання до переднього краю резервів". Росія традиційно заявила про досягнення усіх цілей.
При цьому Міноборони РФ виправдовується, що масштабний обстріл України нібито був відповіддю на рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області.
Обстріл України 22 березня: що відомо
Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України.
РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.
Стало відомо, що у ДніпроГЕС влучили 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.
У МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня. Ігор Клименко повідомив, що відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.
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