У РФ буде сотні тисяч штурмовиків: Зеленський розкрив терміни нової атаки ворога

Українським бійцям не вистачає потрібного озброєння, підкреслив глава держави.

https://glavred.net/ukraine/u-rf-budet-sotni-tysyach-shturmovikov-zelenskiy-raskryl-sroki-novoy-ataki-vraga-10559540.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський попередив про загрозу наступу РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Росія хоче до так званого "дня перемоги" 9 травня захопити Часів Яр у Донецькій області, заявив президент Володимир Зеленський.

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємося. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні", - сказав він NBC News.

За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.

відео дня

"Я нещодавно був у регіоні, говорив із бійцями. Бійцям бракує техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також бракує артилерійських снарядів", - додав глава держави.

Новий пакет допомоги США Україні - реакція ОП

Ухвалене Палатою представників Конгресу США рішення про схвалення пакета допомоги Україні на $61 млрд збільшує шанси України на перемогу над Росією, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю CNN.

"Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його ухвалення збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що Росія готується до нового наступу", - сказав Єрмак.

Він подякував президенту США та його адміністрації за докладені зусилля, а також усьому американському народу - за підтримку України.

За його словами, Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових систем Patriot і ракет до них.

"Без цього ми не можемо захистити наші міста і людей. Ми потребуємо поставок цього терміново, тому що ціна - життя українців", - наголосив Єрмак.

Він також укотре наголосив, що Росія не зможе окупувати українські території, бо українці мужньо продовжують боронити свої землі до перемоги, а допомога партнерів, зокрема США, робить Україну сильнішою.

Допомога США Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який було ухвалено Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред