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Змінить хід війни: США можуть передати Україні нові далекобійні ракети - Reuters

Юрій Берендій
3 вересня 2024, 16:15
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Нові американські ракети, які США можуть передати Україні надали б їй стратегічну перевагу у війні та шанс вражати військові об'єкти в тилу території Росії.
Змінить хід війни: США можуть передати Україні нові далекобійні ракети - Reuters
Передача JASSM Україні може значно змінити стратегічний баланс війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента, wikipedia.org

США можуть передати Україні крилаті ракети великої дальності, здатні вражати цілі в глибокому тилу Росії, але Києву доведеться почекати кілька місяців, поки США вирішують технічні питання перед початком поставок. Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.

За інформацією трьох джерел, оголошення про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакету озброєнь для України очікується цієї осені, хоча остаточного рішення ще не прийнято. Джерела побажали залишитися анонімними, оскільки вони не мають права коментувати це питання.

Передача JASSM Україні може значно змінити стратегічний баланс конфлікту, оскільки велика частина території Росії опиниться в зоні досяжності цих потужних і високоточних боєприпасів. Американські посадовці, які побажали залишитися анонімними, зазначили, що це є важливим завданням для адміністрації Байдена.

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Військові аналітики припускають, що використання JASSM, які є малопомітними і мають більшу дальність ураження, ніж більшість ракет в арсеналі України, може змусити Росію відсунути свої плацдарми та склади постачання на сотні миль назад.

"Це серйозно ускладнило б здатність Росії підтримувати свої наступальні операції і потенційно надало б Україні стратегічну перевагу. Запуск ракет з точок поблизу північного кордону України з Росією може дозволити їм вражати військові об'єкти аж до російських міст Воронеж і Брянськ. На півдні, скидаючи їх поблизу лінії фронту, можна завдати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах в Криму", - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що на цей час ракета JASSM інтегрована лише в літаки американського виробництва. Згодом Україна отримає на озброєння кілька десятків літаків F-16, кожен з яких зможе нести по дві крилаті ракети.

Один із американських посадовців повідомив, що здійснюються зусилля щодо сумісності цієї ракети з незахідними винищувачами, які є на озброєнні України, про що раніше не повідомлялося. Хоча посадовець не уточнив, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана JASSM, йдеться про радянські МіГ-29, Су-24 і Су-27.

Необхідність України в більш потужному озброєнні зростає, оскільки вона продовжує відчувати інтенсивний тиск з боку російських військ на східному фронті.

Старі моделі JASSM, вироблені компанією Lockheed Martin Corp, мають дальність польоту близько 370 км (230 миль). Ці ракети, завдовжки близько 4 метрів (14 футів), спроектовані так, щоб бути малопомітними для радарів, а також можуть літати на низьких висотах і оминати системи протиповітряної оборони завдяки програмованим маршрутам.

Існує також версія JASSM з більшою дальністю, здатна долати понад 800 км (500 миль). Агентство Reuters не змогло одразу уточнити, який із цих типів розглядає Вашингтон, але надання ракет з меншою дальністю дозволило б зберегти запаси.

Постачання JASSM в Україну також створило б додатковий тиск на Вашингтон щодо зняття обмежень на використання американської зброї проти цілей на території Росії, адже їхня ефективність була б обмеженою без такого дозволу, зазначив співробітник Конгресу, що працює над цим питанням.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Військова допомога США для України - що відомо про дозвіл використання американської зброї для ударів по Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США вже понад місяць не відповідають на запит Великої Британії з проханням дозволити українським силам використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Як повідомляє The Times, Велика Британія прагне досягти згоди з іншими союзниками, щоб дозволити Україні здійснювати такі удари. Більше місяця тому цей запит був направлений до США, але відповідь досі не надійшла.

Україна також передала адміністрації президента США Джо Байдена інформацію про цілі на території Росії, які хотіла б вразити ракетами ATACMS. Вашингтон досі розглядає цей запит, про що повідомив міністр оборони Рустем Умеров.

Росія, у відповідь, передислокувала свої літаки за межі досяжності ракет Storm Shadow та ATACMS, наданих Україні західними партнерами. Однак багато російських військових об'єктів залишаються в зоні дії цих західних озброєнь. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслюють, що переміщення російських літаків з 16 авіабаз, які можуть бути вражені ATACMS, не знижує важливості дозволу на використання цих ракет проти сотень інших російських військових цілей.

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