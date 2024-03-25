В операції РДК у Бєлгородській області виключно одне завдання - Селезньов

У Росії - 26-27 тисяч військовослужбовців на кордоні, добровольці навряд чи зможуть просунутися далі Бєлгорода, упевнений експерт.

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У Бєлгородській області все ще тривають бої за територію / Фото: telegram russvolcorps

Бійці РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону проводять заходи виключно тактичного характеру. Ключове завдання - проведення інформаційно-силової операції, яка має спонукати громадян Російської Федерації до збройного опору режиму Путіна, упевнений колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як розповів він в інтерв'ю Главреду, повстанці своїми діями показують, що можна чинити опір, застосовуючи автомати, кулемети і бронетехніку.

Але Росія, найімовірніше, зуміє купірувати дії добровольців, як уже було раніше, вважає експерт.

"У Брянській, Курській і Бєлгородській областях путінська армія тримає угруповання чисельністю 26-27 тисяч військовослужбовців. На їхньому балансі артилерія та авіація, які нині розносить на друзки населені пункти вже на території самої Росії, щоб спробувати знищити добровольців", - пояснив Селезньов.

Дивіться відео, в якому Владислав Селезньов зробив прогноз про мобілізацію в Росії:

На думку Селезньова, у Бєлгородській і Курській областях йтимуть бої тактичного характеру.

"Навряд чи повстанці зможуть дійти, наприклад, до Курська або Бєлгорода, тому що їхні сили і засоби непорівнянні з ресурсами, які має російська армія на території двох регіонів. Також навряд чи ми побачимо і масштабні переміщення військ РФ на Курщину і Бєлгородчину з-під Донецька, Луганська або інших ділянок фронту", - додав він.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився із ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Рейд на Бєлгород - де точаться бої і які цілі у РДК

Кілька тижнів у Бєлгородській області тривають бої між російськими повстанцями і регулярною армією Путіна за контроль над прикордонними районами РФ.

Під час зіткнень окупанти авіабомбами майже стерли з лиця землі російське село Козинка і, за твердженням самих пропагандистів, втратили кілька десятків солдатів в один із перших днів боїв.

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