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У НАТО відповіли Польщі після інциденту з російською ракетою: треба збивати

Яна Ставська
25 березня 2024, 19:56
Союзник Польщі попереджає, що така поведінка навпаки може заохотити Росію до ще більшої агресії.
У НАТО відповіли Польщі після інциденту з російською ракетою: треба збивати
Польща не стала збивати російську ракету, яка перетнула її повітряний простір / Колаж Главреда: фото ua.depositphotos.com

Союзник Польщі по НАТО Литва вважає доречним збиття російських ракет у повітряному просторі Альянсу. Про це йдеться у заяві глави МЗС країни Габріелюса Ландсбергіса.

Міністр прокоментував інцидент на польсько-українському кордоні, коли сили Польщі не зреагували на порушення їхнього простору російської ракети, яка потім "повернулась" в Україну. За словами Ландсбергіса, така поведінка навпаки може заохотити країну-агресорку Росію до ще різкіших випадів щодо територіальної цілісності держав Заходу і членів НАТО.

"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення. Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", - заявив глава литовського МЗС.

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Збройні сили Республіки Польща

Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.

Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.

Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.

Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

Він підкреслив, що це не перший інцидент.

"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", - нагадав він.

Ракетні удари - що відомо про атаку 24 березня

У ніч на неділю, 24 березня, та рано-вранці російські загарбники атакували Україну ракетами і дронами. Вибухи прогриміли у Києві та Львові. Силам оборони вдалося знищити 43 ворожі цілі з 29 крилатих ракет і 28 "Шахедів".

Зокрема, над Києвом та областю було збито близько 10 ракет. Уламки ракет упали в Дарницькому районі - у районі лісосмуги. За попередніми даними, у місті - на щастя, без загиблих і постраждалих.

Відомо, що одна з російських ракет перетнула повітряний простір Польщі. Польські повітряні сили навіть підняли бойову авіацію, але ворожу ціль не збили. Радник міністра оборони країни Мечеслав Бенек заявив, що ракету збили б, якби вона рухалася вглиб польської території.

"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об'єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об'єкт, якби він пішов глибше і загрожував", - сказав Бенек.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав "неприпустимим" інцидент і заявив, що ситуацію обговорюватимуть із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. При цьому він визнав, що з послом РФ говорити майже немає сенсу.

Як ідеться у матеріалі Главреда, російські окупанти могли використати територію Польщі для того, щоб здійснити терористичну атаку в Україні. Ворог міг спеціально запрограмувати траєкторію ракети з метою обходу української ППО із заходу.

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