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В окупантів величезні втрати: у Генштабі розповіли про потужний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

5 жовтня 2022, 20:09

Російські військові намагаються переправити техніку і поранених окупантів на інший берег Дніпра.

Херсонська область, ЗСУ, російська техніка
Російські окупанти намагаються відступати на Херсонщині / Колаж УНІАН , facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові контрнаступають по всій лінії фронту і завдають потужних ударів по позиціях окупантів. В Херсонської області російські військові терплять величезні втрати. Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти намагаються евакуюватися і перевезти техніку і поранених переправами через річку Дніпро. Лише в населений пункт Веселе біля Каховської ГЕС було переміщено до 150 поранених російських вояків.

"В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки", — йдеться в повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію в Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення 2 сіл - Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував українським військовим за успішно виконану роботу.

В оперативному командуванні Південь 4 жовтня заявили, що завдяки грамотній і ретельно спланованій військовій операції армії України вдалося звільнити ряд населених пунктів. Зокрема, під контроль Києва повернули Давидів Брід, Хрещенівку, Любимівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, малу Олександрівку та велику Олександрівку.

В Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ досягли серйозних успіхів у Херсонській області. Бійці знищують малоукомплектовані російські війська на півночі регіону. Окупанти змушені відступати зі своїх позицій.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область контрнаступ ЗСУ
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