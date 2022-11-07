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До весни буде підготовка: полковник розповів, коли армія РФ може знову піти в наступ

7 листопада 2022, 13:27

Для того, щоб "перемолоти" мобілізованих окупантів, українським воїнам потрібно знищувати їх по 1000-1500 на день.

До весни буде підготовка: полковник розповів, коли армія РФ може знову піти в наступ
Полковник Роман Світан розповів, коли армія РФ може знову піти в наступ/ УНІАН, скріншот YouTube

Найближчим часом російські загарбники не матимуть можливості піти у наступ проти українських військових. Проте вони можуть використати зимовий період для підготовки мобілізованих.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан, повідомляє "24 канал". Він зазначає, що наступу на Україну з півночі не буде щонайменше до весни.

Зараз російським окупантам потрібно укріпляти фронт на півдні. Адже якщо вони дадуть найменшу "слабинку" на півдні України, то фронт там може "посипатися".

"До весни вони цим точно займатимуться, ні на що інше росіяни точно не відвернуться. Будь-яке зняття військ чи непідкріплення їх на півдні, залишить цей напрямок фронту для росіян у небоєздатному стані. ЗСУ неодмінно цим скористаються", – пояснює Світан.

Мобілізовані росіяни зараз не готові виконувати бойові завдання. Командування може відправляти їх на фронт лише для того, щоб пришвидшити ротацію. Але у разі підготовки стрілецьких рот загарбникам знадобиться тільки 2-3 місяці.

Також в окупантів проблеми з військовою технікою. Якщо кількість особового складу вони ще можуть перекрити мобілізованими, то потреби у техніці їм перекривати нічим.

Військовий експерт зазначає, що у російських загарбників зараз величезні втрати на війні проти України. Але "перемолоти" увесь мобілізаційний ресурс РФ українські військові можуть лише у тому разі, якщо ліквідовуватимуть 1000-1500 окупантів на день.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні триває вже понад вісім місяців, і поки що рано говорити про її завершення. Західні експерти вважають, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться до перемоги, і розглядають кілька можливих сценаріїв розвитку конфлікту – їх опублікувало видання Insider.

Нагадаємо, станом на цей час найгарячішими точками на фронті є Бахмут, Соледар, Авдіївка і Мар'їнка. Через конкуренцію навколо Путіна і намагання Пригожина довести ефективність його ПВК "Вагнера" бої за ці міста стають ще більш інтенсивними, розповів військовий експерт Олег Жданов.

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війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
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