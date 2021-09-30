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Лукашенко зробив заяву щодо інтеграції Білорусі з Росією і пригрозив Заходу війною

30 сентября 2021, 18:16

Росія та Білорусь на західному напрямку фактично створили єдину армію, сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко
Ми з Путіним досить розумні, щоб створити союз в рамках двох незалежних держав - Лукашенко / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "вигадкою Заходу" приєднання республіки до Росії і заявив, що в рамках двох держав вони створять союз, який стане значно сильнішим за унітарний. На західному напрямку Мінськ та Москва створили єдину армію, а у разі конфлікту білоруську державу підтримає вся західна частина російських військ.

Як розповів він у інтерв'ю CNN, фрагмент якого опубліковано Telegram-каналом Пул першого, приєднання Білорусі до Росії є "абсолютною дурістю", яку, мовляв, вигадав Захід. У той час, коли Москва та Мінськ можуть і за діючих умов створити сильний союз.Читайте такжеРосія поглинає Білорусь: Лукашенко заявив про "прорив" щодо Союзноъ держави з Москвою

"Це абсолютна дурість. Ми з Путіним досить розумні, щоб в рамках двох незалежних суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше унітарного. Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу", - зазначив Лукашенко.

Крім того, він додав, що російська і білоруська держави на основі армії Білорусі вже створили єдину армію. І якщо буде конфлікт, то за словами глави РБ, вся західна частина військ РФ підтримає Мінськ.

"І у разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме. Я вас не лякаю", - сказав Лукашенко.

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Також він підкреслив, що наразі у дискусій про "форпост" на західному кордоні РФ немає жодних підстав. Однак якщо це буде потрібно, Росія і Білорусь створять пункт оборони протягом місяця.

Приєднання Білорусі до Росії

Російський опозиційний політик Леонід Гозман заявляв про те, що президент Росії Володимир Путін вивчає 2 варіанти щодо Білорусі. Перший полягає в призначенні Лукашенка на певну посаду в Союзній державі, другий - у продовженні правління Лукашенка Білоруссю, проте вже в умовах фактичної анексії республіки.

Колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що Путін має намір керувати Росією ще 12 років. Щоб залишитися при владі ще на два терміни, він розглядає питання приєднання білоруської держави.

Політологиня Ольга Харламова казала, що Мінськ побоюється зазіхання Москви на свою владу у Білорусі. Тому російські війська після навчань Захід-2021 повинні залишити територію республіки.

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