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"Єдина військова база з РФ": Лукашенко розповів, як його захистить Путін у разі зовнішньої агресії

2 октября 2021, 07:34

За словами Лукашенка, у разі конфлікту вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме Білорусь.

Лукашенко
Лукашенко розповів, як його захистить Путін у разі зовнішньої агресії / Reuters

У разі зовнішньої агресії Білорусь піде на ще більше зближення з Росією, дві країни стануть однією військовою базою, заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

В інтерв'ю CNN, текст якого наводить "СБ.Білорусь сьогодні", Лукашенко розповів, що на території республіки немає жодної іноземної бази, крім двох баз Росії цивільного призначення.

"Це база з радянських часів, в Радянському Союзі була побудована, для раннього виявлення пуску ядерних ракет з вашої території. І друга - база зв'язку, за допомогою якої російські збройні сили здійснюють зв'язок зі своїм флотом в Атлантиці. Ось і всі бази" - пояснив він.

За його словами, там служать орієнтовно 30-40 осіб.

"Якщо потрібно, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії, військову базу для того, щоб протистояти вашій (західних країн - ред.) агресії. Якщо раптом ви на це зважитеся, або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти", - підкреслив Лукашенко.

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Він стверджує, що питання про втрату незалежності Білорусі або її входження до складу Росії на порядку денному двосторонніх відносин не стоїть.

"Ми давно є форпостом Союзної держави Білорусі та Росії. У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине збройне угруповання, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо. Тому розмови, що колись буде цей форпост, безпідставні. За необхідності цей форпост буде створений протягом місяця", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "вигадкою заходу" приєднання республіки до Росії і заявив, що в межах двох держав вони створять союз, який стане значно сильнішим за унітарний. На західному напрямку Мінськ і Москва створили єдину армію, а в разі конфлікту білоруську державу підтримає вся західна частина російських військ.

Читайте также"Бази НАТО" в Україні: у МЗС поставили на місце Лукашенка і ткнули носом у пропаганду РФТакож Лукашенко заявив про нібито розгортання американських військ біля кордонів республіки. За його словами, новим фронтом стає Україна, на території якої, мовляв, з'являються тренувальні табори. Під виглядом таборів в Україні нібито з'являються бази НАТО. У зв'язку з цим він і президент РФ Володимир Путін мають намір реагувати на такі "дії", щоб уникнути появи "іноземних військ" біля кордонів держав.

viber
Олександр Лукашенко Володимир Путін новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «"Єдина військова база з РФ": Лукашенко розповів, як його захистить Путін у разі зовнішньої агресії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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