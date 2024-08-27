Удар по режиму Кремля: Гудков розкрив нищівні наслідки боїв у Курській області

Військові події в Курській області чинять тиск на все російське суспільство.

https://glavred.net/ukraine/udar-po-rezhimu-kremlya-gudkov-rozkriv-nishchivni-naslidki-bojiv-u-kurskiy-oblasti-10592129.html Посилання скопійоване

Як Кремль реагує на бої у Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

В інтерв'ю Главреду колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів про те, що операція Сил оборони України на Курщині стала тригером негативних для Кремля подій - наскільки це вагомий удар по кремлівському режиму.

Гудков зазначив, що Курську область через війну залишили близько 150 тисяч осіб, ще приблизно стільки ж виїхали з Бєлгородської області. Грубо кажучи, 300 тисяч осіб - це люди, які несуть правду про те, що насправді відбувається

"Звичайно, у них немає таких трибун, як у Маргаритки Симоньян, але це така інформація, яка проникає в усі осередки суспільства. І ось відомості про те, що людей кинула адміністрація в Курській області, про бардак, зраду і гнилість режиму, розповсюдять 300 тисяч осіб. Інформація повільно проникатиме в суспільство і сприятиме появі іншого розуміння війни. Комусь може знадобитися більше часу, щоб зрозуміти все, що відбувається", - заявив експерт.

Відомо, що Росія - чемпіон з VPN. Нині десятки мільйонів росіян шукають способи, як обійти обмеження і дізнатися, що пишуть у соціальних мережах замість того, щоб дивитися рунет або нісенітницю кремлівської пропаганди.

"Тому інформація все одно проникає в суспільство. Не так швидко, як раніше, тому що певні можливості, такі, як нормальний перегляд YouTube, усе-таки втрачені", - додав Гудков.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

"Курська область - це, звичайно, скалка в дупі Кремля. Причому дуже хороша скалка. Така скалка може не становити небезпеки для життєдіяльності режиму, але вона позбавляє Кремль комфортного відчуття буття. Вона дуже сильно ускладнює владі життя. Адже курська операція позитивно вплинула на морально-психологічний стан України і західної коаліції. Війна в Україні знову у фокусі суспільної уваги. Люди бачать, що відбуваються нові події, і цікавляться тим, що буде далі", - пояснив Геннадій Гудков.

Він також поділився, що події в Курській області чинять тиск на російське суспільство. Нехай невелика, але частина області взята Збройними силами України. Це всі розуміють, таке не приховаєш.

"Українські війська ведуть успішні бойові дії, росіяни потрапляють в оточення, у полон або гинуть. Це війна, яка повернулася до Росії. І провина за неї лежить на Путіні, тому що Україна проводить курську операцію, щоб себе захистити. Дії України вкладаються в логіку війни - ЗСУ завдали контрудару і увійшли до Курської області. На адресу тих, хто дивується, треба сказати таке: а як ви хотіли? Ви хотіли 2,5 року проводити окупацію України, "прасувати" народ і руйнувати міста, не чекаючи відповідних дій? Ось вам і прийшла відповідь", - додав експерт.

Він також наголосив, що українці змушені були вдатися до таких дій і це в Росії починають розуміти. Звичайно, є й ті росіяни, які кажуть, мовляв, у них війна з 6 серпня, а за попередні роки війни нібито не було. Але тепер вони тікають всередину Росії і кажуть, що в них війна.

"Можливо, зараз, коли вони виїхали зі своїх рідних і насиджених місць, розлучилися з добром і нажитим господарством, для них щось проясниться. Причому їм потрібно розуміти, що Росія в Курській області обов'язково почне бомбити все підряд. Зокрема, житлові будинки і споруди. Можливо, людям уже нікуди буде повертатися. Мародерів там теж багато - були відео, як кадирівські воїни під шумок грабували магазини", - розповів Гудков.

Загалом, люди з Курської області покинуті. Усі вони різні: одна частина - це заручники, друга підтримувала Путіна, третя частина не схвалювала дії кремлівського режиму. Багато з них стали жертвами війни, провина за яку повністю лежить на Путіні, вважає експерт.

Дивіться відео, в якому Гудков зробив прогноз про терміни мобілізації в Росії:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні. У Forbes повідомили, що Кремль залишив свої найбоєздатніші війська на Сході України для продовження наступальної операції, зокрема на Покровському напрямку.

РосЗМІ повідомили, що ЗСУ прориваються в Бєлгородській області. За словами z-воєнкорів, великий підрозділ українських військових за підтримки бронемашин та іншої техніки намагаються прорватися через кордон. Зараз начебто йде бій.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред