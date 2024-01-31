Спортзали і кавʼярні, але без "бусів": у ТЦК Києва розповіли, як і де вручають повістки

Повістки можуть вручати як за домашніми адресами, так і на блокпостах.

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Працівники ТЦК не можуть затримувати громадян - це робить поліція / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Працівники столичного ТЦК мають право роздавати повістки як за домашніми адресами, так і у спортзалах, кавʼярнях, інших громадських місцях та на вулиці. Однак повноважень доставляти військовозобовʼязаних у військкомати вони не мають, розповів в інтервʼю виданню "Вечірній Київ" заступник начальника - начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК Володимир Новосядлий.

Новосядлий зауважив, що "законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки" - заходи з оповіщення населення здійснюються "будь-де".

Вручення повісток на блокпостах

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Працівники ТЦК уповноважені здійснювати перевірку документів у осіб на блокпостах Києва. Якщо виявляють осіб, які ухиляються від мобілізації, то їм вручають повістку на явку до військкоматів з метою уточнення облікових даних.

Примусове доставлення до ТЦК

Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції, сказав Новосядлий.

"Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може Національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", - пояснив він.

Мобілізація 2024

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Також у проекті містяться нововведення для військовозобовʼязаних, які користуються консульськими послугами.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості й правозахисників - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

Окремо зауважимо, що через нарікання громадян на роботу працівників ТЦК Міноборони нещодавно провели позапланову перевірку військкоматів - щоби "очистити систему".

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