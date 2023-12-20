У Київстар знову збій, не працює зв'язок і мобільний додаток: що відомо

Користувачі мобільної мережі Київстар вранці 20 грудня знову повідомили про проблеми зі зв'язком та інтернетом. У компанії підтвердили складнощі з голосовим зв'язком і роботою мобільного додатку в західних і південних областях.
"Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим зв'язком і роботою мобільного додатку в низці міст на Заході та Півдні України", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.
У Київстар зазначили, що фахівці компанії працюють над оновленням сервісів.
"Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Просимо вибачення за незручності", - додали в компанії.
Хакерська атака на Київстар
Рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні.
Частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працювали через збій в роботі сервісів Kyivstar.
Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.
Персональні дані абонентів Київстару не потрапили до рук зловмисників.
15 грудня український оператор мобільного зв'язку Київстар стабілізував зв'язок у Києві і відновив послугу міжнародного голосового роумінгу.
СБУ порушила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.
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