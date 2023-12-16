Британська розвідка розкрила деталі масштабної атаки на "Київстар"

У розвідці Великої Британії розповіли деталі масштабної атаки на роботу мобільного оператора "Київстар" в Україні. У відомстві назвали цю операцію однією з найбільш деструктивних за час війни останніх років. Про це повідомили в Ministry of Defence.
У зведенні британської розвідки нагадали, що 12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, послугами якого користується більша половина населення, потрапив під кібератаку. Наслідки цієї атаки усували дві доби.
У той день кібератака позбавила абонентів не тільки зв'язку і можливості користуватися Інтернетом. Не могли працювати також сирени повітряної тривоги, окремі банки, банкомати та термінали.
Розвідка Великої Британії повідомила, що враховуючи вихід з ладу урядових ресурсів та екстрених служб, дана операція є наймасштабнішою кібератакою на українські мережі з початку російського вторгнення.
Атака на Київстар
Нагадаємо, рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні.
Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів Kyivstar.
Через два дні український оператор мобільного зв'язку Київстар стабілізував зв'язок у Києві та відновив послугу міжнародного голосового роумінгу. За добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок. В даний час більше 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території знаходяться в робочому стані.
Інші новини:
- "Ресурси, грабіж і мародерство": росіяни грабують промислові об'єкти на Запоріжжі
- У Путіна злякалися ельфійської мови і оголосили про серйозну загрозу
- Пастка для РФ: ЗСУ різко змінюють стратегію війни і ставлять нову мету - ЗМІ