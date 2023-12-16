Атака на "Київстар" стала найбільш деструктивною з початку повномасштабної війни проти України.

https://glavred.net/ukraine/britanskaya-razvedka-rasskryla-detali-masshtabnoy-ataki-na-kievstar-10525619.html Посилання скопійоване

Британська розвідка розкрила деталі масштабної атаки на "Київстар" / колаж: Главред, фото: УНІАН

У розвідці Великої Британії розповіли деталі масштабної атаки на роботу мобільного оператора "Київстар" в Україні. У відомстві назвали цю операцію однією з найбільш деструктивних за час війни останніх років. Про це повідомили в Ministry of Defence.

У зведенні британської розвідки нагадали, що 12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, послугами якого користується більша половина населення, потрапив під кібератаку. Наслідки цієї атаки усували дві доби.

У той день кібератака позбавила абонентів не тільки зв'язку і можливості користуватися Інтернетом. Не могли працювати також сирени повітряної тривоги, окремі банки, банкомати та термінали.

відео дня

Розвідка Великої Британії повідомила, що враховуючи вихід з ладу урядових ресурсів та екстрених служб, дана операція є наймасштабнішою кібератакою на українські мережі з початку російського вторгнення.

Атака на Київстар

Нагадаємо, рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні.

Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів Kyivstar.

Через два дні український оператор мобільного зв'язку Київстар стабілізував зв'язок у Києві та відновив послугу міжнародного голосового роумінгу. За добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок. В даний час більше 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території знаходяться в робочому стані.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.