Масштабний збій 'Київстару': у компанії допускають роботу диверсанта

Решту послуг компанія має намір відновити протягом цієї ноч

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12 грудня у всіх містах України "ліг" зв'язок "Київстару" / Колаж Главреда, фото ua.depositphotos.com

Захист "Київстар" було уражено через скомпроментований обліковий запис одного зі співробітників, цитує гендиректора компанії Інтерфакс-Україна.

"Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство", - сказав Комаров.

Результати слідства наразі невідомі.

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Президент "Київстару" сказав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

За словами Комарова, компанія використовує найсучасніші технології від глобальних постачальників, щоб тримати периметр компанії закритим від кіберзагроз.

"Ми не перший рік стикаємося із загрозою.... від початку війни відбили приблизно 500 більш-менш серйозних атак", - заявив він.

На першому етапі компанії вдалося відновити голосові послуги, а решту вона зможе відновити протягом ночі.

Атака на "Київстар"

12 грудня у всіх містах України "ліг" зв'язок "Київстару". У Мінцифри тоді заявили, що відключили абонентів від національного роумінгу.

Проблема зі зв’язком вплинула й на інші сервіси - у деяких містах не працювала повітряна тривога та з'явилися проблеми з вуличним освітленням.

У компанії поскаржилися на масштабну кібератаку, внаслідок якої було зруйновано частину IT-інфраструктури.

СБУ відкрила провадження за 8 статтями, зокрема про державну зраду. Російські спецслужби взяли на себе відповідальність за проведену атаку.

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