Школяр з Дніпра, який впав у кому після інсульту, почав ходити

Стало відомо, як почувається 9-класник з Дніпра Влад Щирий / Фото Наше місто

На початку вересня стало відомо, що в Дніпрі у 15-річного школяра Владислава Щирого стався інсульт (крововилив у мозок). Підліток знепритомнів та впав у кому. Його терміново доставили на лікування до медичного закладу в столиці. Зараз хлопцеві набагато краще.

Влад навчається в середній школі № 96 в 9-В класі. Захворів хлопець на початку серпня. Сильний головний біль закінчився інсультом і комою, передає Наше місто.

Підлітка транспортували до Києва, де медики поставили йому діагноз "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка в шлуночкову систему".

Щоби хлопець жив, йому була необхідна операція, вартістю близько 200 тисяч гривень. Гроші на неї збирали небайдужі громадяни. Влада успішно прооперували.

Днями мама хлопчика повідомила, що її син вперше вийшов на прогулянку.

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"Ми вже місяць вдома. З Владом кожен день, крім вихідних, займається педагог. Він вчиться заново ходити і працювати рукою, поки погано бачить, є страхи впасти. Але ми з ними боремося! Влада постійно відвідують друзі та однокласники. У нього відмінна група підтримки", - розповіла мама хлопчика.

Фото nashemisto.dp.ua

Наприкінці жовтня жінка із сином знову їхатимуть до Києва на дообстеження.

Як повідомляв Главред, у Херсонській області 12-річному хлопчикові раптово стало зле під час фізичного навантаження в дитячому таборі. У стані глибокої коми Тимофія Дегальцева госпіталізували. Пізніше стало відомо, що хлопчик помер.