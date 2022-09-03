У Чернігові на виставці 10-річний хлопчик вистрелив з бойового РПГ: 2-річна дитина у важкому стані

У Чернігові на виставці боєприпасів 10-річний хлопчик вистрелив з РПГ, постраждали діти / Колаж фото Суспільне

У Чернігові посеред міста влаштували виставку боєприпасів. На ній опинився справжній ручний протитанковий гранатомет, який спрацював прямо в руках у 10-річного хлопчика. Внаслідок вибуху постраждали діти, один з них у важкому стані. Про це заявив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його даними, постраждали троє дітей. У важкому стані госпіталізували 2-річного хлопчика.

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала.Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів.На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - написав В'ячеслав Чаус.

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За даними Суспільного, справу буде розслідувати Державне бюро розслідувань. У міськраді заявили, що не давали офіційних дозволів на проведення цієї виставки боєприпасів.

У Чернігові на виставці боєприпасів 10-річний хлопчик вистрелив з РПГ, постраждали діти / Максим Чуб

У Чернігові на виставці боєприпасів 10-річний хлопчик вистрелив з РПГ, постраждали діти / Фото Суспільне

"Повідомляємо, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення", - йдеться у повідомленні.

За даними кореспондента видання, 10-річний хлопчик тримав у руках РПГ, а потім натиснув на спусковий гачок. Після вибуху дитину оглушило. Він разом з мамою та 12-річним братом перебувають у травмпункті. Третя постраждала дитина перебуває у реанімації.

Поки невідомо, хто допустив те, що бойова зброя опинилась на ярмарку та чому про це не були попереджені люди.

У Чернігові на виставці боєприпасів 10-річний хлопчик вистрелив з РПГ, постраждали діти / Фото Суспільне

За даними Київ Оперативний, кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла. Травмовані четверо дітей та четверо дорослих. У лікарні перебуває лише одна дитина.

Нагадаємо, 3 вересня, у Березнегуватому Миколаївської області в результаті обстрілу РФ загинула 8-річна дитина. Ще чотири людини отримали осколкові поранення. За даними голови облради Ганни Замазєєва, в Миколаєві двоє поранених.

Раніше у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття. Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.

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