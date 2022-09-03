У Чернігові на виставці 10-річний хлопчик вистрелив з бойового РПГ: 2-річна дитина у важкому стані

Міська рада не давала дозволу на проведення виставки зброї.
У Чернігові посеред міста влаштували виставку боєприпасів. На ній опинився справжній ручний протитанковий гранатомет, який спрацював прямо в руках у 10-річного хлопчика. Внаслідок вибуху постраждали діти, один з них у важкому стані. Про це заявив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його даними, постраждали троє дітей. У важкому стані госпіталізували 2-річного хлопчика.
"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала.Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів.На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - написав В'ячеслав Чаус.
За даними Суспільного, справу буде розслідувати Державне бюро розслідувань. У міськраді заявили, що не давали офіційних дозволів на проведення цієї виставки боєприпасів.
"Повідомляємо, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення", - йдеться у повідомленні.
За даними кореспондента видання, 10-річний хлопчик тримав у руках РПГ, а потім натиснув на спусковий гачок. Після вибуху дитину оглушило. Він разом з мамою та 12-річним братом перебувають у травмпункті. Третя постраждала дитина перебуває у реанімації.
Поки невідомо, хто допустив те, що бойова зброя опинилась на ярмарку та чому про це не були попереджені люди.
За даними Київ Оперативний, кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла. Травмовані четверо дітей та четверо дорослих. У лікарні перебуває лише одна дитина.
Нагадаємо, 3 вересня, у Березнегуватому Миколаївської області в результаті обстрілу РФ загинула 8-річна дитина. Ще чотири людини отримали осколкові поранення. За даними голови облради Ганни Замазєєва, в Миколаєві двоє поранених.
Раніше у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття. Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.
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