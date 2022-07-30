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Загинув у день народження, знищивши танки та ДРГ РФ: трагічна історія захисника Чернігова

30 липня 2022, 17:31

У своєму останньому бою Іван Коваль разом зі своїм екіпажем знищив ворожу ДРГ і два танки противника.

Загинув у день народження, знищивши танки та ДРГ РФ: трагічна історія захисника Чернігова
Загиблий боєць Іван Коваль / gorod.cn.ua

Під час оборони Чернігова від вторгнення окупаційних військ РФ на самому початку війни загинув танкіст-навідник ЗСУ Іван Коваль. Життя герой України віддав у свій день народження - у день 25-річчя.

Захисник України підписав контракт у 18-річному віці. Як розповів його батько Володимир Коваль, повоювати Іван встиг тільки три дні, повідомляє Gorod.cn.ua.

"У його танк, екіпаж якого стояв на обороні Чернігова на Масанах, 27 лютого влучила ворожа ракета. Весь екіпаж загинув. Тіло командира, схоже на шматок м'яса, говорили очевидці, вибуховою хвилею викинуло через люк. А від мого Вані і від механіка Капліна одні сажки залишилися... І в труну нічого було покласти - мені привезли два мішки попелу через два місяці після того, як син загинув", - розповідає батько загиблого.

"Один я тепер, як билина в полі. Тільки щоночі синок в сни мої приходить. Я кричу, кричу, а допомогти своїй дитині вже нічим не можу", – ділиться своїм горем Володимир Коваль.

Загинув у день народження, знищивши танки та ДРГ РФ: трагічна історія захисника Чернігова
/ gorod.cn.ua

Історія танкового бою в Чернігові

Зазначається, що танкісти ЗСУ перекрили шлях російським окупантам. Танк, в якому загинув Іван Коваль, базувався під автоцентром. 27 лютого, коли росіяни влучили в танк, де перебували 25-річний навідник Іван Коваль, 24-річний старший лейтенант командир танка Максим Білоконь (Сумщина, м.Ромни) та 33-річний молодший сержант механік водій танкового екіпажу Дмитро Каплін (Полтавщина, с. Ковалівка), екіпаж загинув, а уламок від снаряда влучив у квартиру на 8-му поверсі, яка через це повністю вигоріла. Власники квартири в цей момент в ній не знаходилися.

Загинув у день народження, знищивши танки та ДРГ РФ: трагічна історія захисника Чернігова
/ gorod.cn.ua

У своєму останньому бою Іван Коваль разом зі своїм екіпажем знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу і два танки противника. Очевидці говорили, що, відчуваючи нерівність сил і перевагу ворога, хлопці встигли вивести свою машину з району багатоповерхівок – щоб не ставити під удар мирних жителів.

Загинув у день народження, знищивши танки та ДРГ РФ: трагічна історія захисника Чернігова
/ gorod.cn.ua

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Нагадаємо, раніше житель Чернігова Олександр Остапович через бомбардування окупантами міста втратив свого єдиного сина. Будинок чоловіка був зруйнований, тепер йому з дружиною нікуди повертатися.

Чоловік розповів, як втратив свій будинок і сина.

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