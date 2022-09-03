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РФ накрила Миколаїв потужним вогнем: загинула дитина, багато поранених

3 вересня 2022, 14:30

У Березнегуватому в результаті обстрілу РФ загинула дитина 8 років, ще четверо отримали осколкові поранення.

Миколаїв
Окупанти РФ обстріляли Миколаїв/Facebook / Dsnsmykol

У суботу, 3 вересня, у Березнегуватому Миколаївської області в результаті обстрілу РФ загинула 8-річна дитина.

Ще чотири людини отримали осколкові поранення, повідомила голова облради Ганна Замазєєва в Telegram-каналі.

"На даний момент: Миколаївська область, Березнегувате - загибла дитина 8 років, четверо отримали осколкове поранення, двоє з них - діти", - написала вона.

Видео дня

За даними Замазєєвої, в Миколаєві двоє поранених.

"На місцях прильотів працюють рятувальники і медики. Інформація про постраждалих уточнюється", - написала вона.

РФ накрила Миколаїв потужним вогнем: загинула дитина, багато поранених

У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що близько 11:30 в місті пролунали вибухи. Відомо про попадання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.

Також ударною хвилею винесло вікна і двері в приватному житловому будинку.

  • РФ обстріляла Миколаїв
    РФ обстріляла Миколаїв Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстріляла Миколаїв
    РФ обстріляла Миколаїв Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстріляла Миколаїв
    РФ обстріляла Миколаїв Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстріляла Миколаїв
    РФ обстріляла Миколаїв Facebook/DSNSMYKOL
  • РФ обстріляла Миколаїв
    РФ обстріляла Миколаїв Facebook/DSNSMYKOL

За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.

РФ накрила Миколаїв потужним вогнем: загинула дитина, багато поранених

Нагадаємо, раніше у Миколаєві знову пролунали потужні вибухи. Жителів закликали пройти в укриття. Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули і 5 отримали поранення.

Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9" прильотів " окупантів.

Під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці. Також з'явилося відео з місця обстрілу Миколаєва. Станом на 18: 49 в Миколаївській області знову звучить тривога.

Зазначимо, в ніч на 25 серпня у Миколаєві були чутні звуки вибухів. Перед цим у ряді регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів з-300. За попередніми даними війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3 години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.

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обстріли новини Миколаєва Миколаївська область війна Росії та України
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