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У боях виїхати буде нереально: росіянам порадили покидати Крим вже зараз

Яна Ставська
28 вересня 2023, 22:38 оновлено 28 вересня, 22:39
Російським громадянам вже час покидати півострів, щоб не бути заблокованими під час активних боїв.
У боях виїхати буде нереально: росіянам порадили покидати Крим вже зараз
Україна готується звільняти Крим зі зброєю / Колаж: Главред, фото: скріншот, depositphotos.com

Цивільним росіянам, які незаконно в'їхали в Крим після 2014-го, порадили вже пакувати речі і покидати півострів - допоки бої ЗСУ з окупантами не заблокували усі шляхи виходу.

Як пояснила у Telegram віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коли Кримський міст впаде, а "сухопутний" коридор РФ буде перерізано, цим громадянам РФ покинути півострів фактично вже не вдасться.

"Зазвичай, все неприємне трапляється раптом. Коли впаде кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть? Тисячам цивільних швидко покинути півострів не вдасться. З перерізаними шляхами, коли навколо бої. Це просто нереально", - написала вона.

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Верещук тому звернулась до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові.

"Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", - підкреслила міністерка.

Деокупація Криму

Україна не приховує, що готується звільняти Крим військовим шляхом. Наразі захисники працюють щодо перерізання "сухопутного" забезпечення південного угрупування окупантів через Донецьку та Запорізьку області.

Паралельно Україна завдає ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Зокрема, в результаті останніх "прильотів" було ліквідовано понад 30 офіцерів ЧФ у штабі в Севастополі. Крім того, від "бавовни" постраждав підводний човен та великий десантний корабель "Мінськ" ЧФ.

Експерти переконані, що "найлегшим" шляхом деокупації Криму є повна блокада півострова, перерізання сухопутних шляхів ЗС РФ та знищення Кримського мосту, але перед цим ЗСУ повинні подавити ППО росіян, що вже реалізується.

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війна в Україні Ірина Верещук новини Криму війна Росії та України
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